La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha incorporado una excepcionalidad en el proyecto de presupuestos de 2021 para adelantar la convocatoria de becas universitarias y poder resolverlas unos meses antes, con 30,8 millones entre las de exención de tasas y las salario y el objetivo de dar seguridad a los estudiantes y que "ninguno quede atrás".

Así lo ha avanzado la consellera, Carolina Pascual, hoy en las Corts, donde ha lamentado que el curso pasado hubo un retraso innegable de las becas por la pandemia, aunque "no es ninguna excusa" y siguen tramitándose unas 12.000 solicitudes. Aunque ha reconocido que "nunca ha habido un calendario estable", ha confiado en que en el 2021-22 aumenten los beneficiarios y ha agradecido el gesto de las universidades de no cobrar las tasas hasta que no se publiquen.

Así, Pascual se ha comprometido a eliminar las barreras burocráticas para adaptar las becas a las necesidades de los estudiantes y que las reciban antes, solucionando "retrasos que han generado incertidumbre y que no vuelva a pasar más".

Pascual ha garantizado que la reducción de tasas se afianzará en tres años y que en el primer trimestre de 2021 se aprobará un primer borrador del plan de titulaciones para el nuevo plan de financiación de universidades. También ha reiterado que la reivindicación del convenio colectivo es "justa" y que se lo trasladó a los ministros de Hacienda y Universidades, remarcando que las universidades "pueden contratar con los 25,6 millones del fondo Covid europeo.

Con la intención de mejorar la calidad de las universidades, el presupuesto de la agencia de evaluación crece un 22% hasta 1,3 millones, mientras el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas prevé gastar 3 millones (+12%).

El área de Universidades llega a 884,5 millones, un 7,1% más. "En un contexto de crisis e incertidumbre, la educación superior no solo no ha sido relegada, sino que sale reforzada", ha aseverado en una apuesta por la igualdad de oportunidades porque "nadie puede quedar atrás por motivos económicos".

Apuesta "histórica" por la Ciencia

Otra de las novedades de cara a 2021 es el incremento de los fondos de ciencia e investigación, en un 65% hasta 100,3 millones, para "marcar un antes y un después" y poner a los investigadores en el lugar que merecen por su "generosidad y empeño" durante toda la pandemia. En palabras de la consellera, son unos presupuestos "históricos" que vuelven a defender un pacto por la ciencia a largo plazo porque "un sistema científico y de innovación potente no se construye de la noche a la mañana", ha defendido en la presentación en Les Corts.

En total, la conselleria prevé invertir casi 1.085 millones, un 16,8% más. Pascual ha reconocido que el primer año de funcionamiento de su departamento, el único de la Generalitat con sede fuera de València, "no ha sido fácil, pero el reto merece la pena y se han asentado los cimientos" desde Alicante.

Paralelamente, Ciencia sube a 100,3 millones (+65%), una inversión "sin precedentes para asentar un sistema de excelencia de primer orden" con 1,3 millones para incorporar y retener investigadores internacionales y 2,5 al centro de envejecimiento. El plan 'GenT' de retorno del talento crece un 69% hasta 12 millones tras incorporar dos promociones.

Además, la Generalitat prevé crear una institución de excelencia con sede en Castelló e invertir dos millones en la escuela de postgrado de inteligencia artificial, todo para "desarrollar la próxima generación de expertos". Las ayudas para I+D+i llegan a 51,5 millones (+59%, con parte de fondos europeos) para aumentar los centros de excelencia. Para fomentar el empleo juvenil hay 2,6 millones, el doble, también con dinero de la UE.

Otros 20 millones se destinarán a infraestructuras y equipamiento científico, junto a la novedad de dos millones para la investigación de "máxima calidad" de las singulares ICTS. La intención es que funcionen a toda su capacidad y colaboren más con empresas. El Consell también se refuerza la colaboración con la Agencia Espacial Europea, a través del consorcio valenciano donde participan la UPV y la UV, con 200.000 euros (+8%). Y se crean unos premios de Bachillerato de investigación para despertar vocaciones, con 100.000 euros.

100 millones para Innovación

Por su parte, Innovación crece en cien millones, la mitad para la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) con un aumento del 84% para darle el "impulso definitivo". La consellera ha rebatido a la oposición que no hay "ninguna duplicidad" con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

La AVI, con sede en Alicante, contará por primera vez con fondos europeos y destinará el doble de ayudas que en 2020 hasta 35 millones, con el aumento más destacado (+120%) en las de proyectos estratégicos hasta 17,8 millones. También crecen un 160% sus fondos para proyectos piloto con universidades, además del despegue de 'Inndromeda', alianza en tecnologías junto al CSIC y empresas.

Otra de las apuestas es la estrategia de especialización inteligente S3 para impulsar los laboratorios y crear nuevos, junto a un nuevo servicio especializado para captar proyectos europeos y cuatro millones para los institutos tecnológicos.

Contra la brecha digital

Sociedad Digital está dotada con más de un millón para hacer de la Comunitat Valenciana un territorio inteligente, de la mano de un plan de ayuda de tres millones para extender la banda ancha (complementario al programa nacional) en zonas despobladas y de difícil acceso, como ha explicado la consellera. También se prevé un curso gratis de introducción a inteligencia artificial.

"Durante estos meses hemos sido testigos de cómo la falta de internet ha supuesto una barrera a derechos básicos como la educación, el teletrabajo o la comunicación con nuestros seres queridos", ha constatado Pascual, destacando los 2,45 millones para combatir la brecha digital.

Finalmente, el presupuesto de la Sociedad de Proyectos Temáticos es de 30,4 millones (+43%), con inversiones como el nuevo proyecto Academia 42 de Telefónica en la Ciudad de la Luz con 600 alumnos, la finalización del centro cultural de Benidorm o la ampliación del Distrito Digital en el puerto de Alicante.

Para 2021 se recupera el fomento de actividades universitarias para mayores de 55 años con 120.000 euros como "educación para toda la vida". También bajan un 5% las tasas para carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) porque son las de mayor coste y empleabilidad a pesar de la "escasa vocación", por lo que hay una línea de 120.000 euros para "despertar vocaciones femeninas".