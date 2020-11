En las últimas horas una borrasca fría aislada ha dejado su imprenta en la Comunidad Valenciana, especialmente en el golfo de Valencia, donde las lluvias han sido torrenciales. En la madrugada de ayer un aguacero soberbio sorprendió a los vecinos de Sueca, acumulando más de 300 litros por metro cuadrado en el observatorio de la Muntanyeta dels Sants (red AVAMET). En Sollana, también en la Ribera Baja, esa misma tormenta descargó una fortísima granizada que tiñó las calles de blanco. Después las precipitaciones llegaron a otros muchos sitios de las provincias de Valencia y Castellón, en ocasiones con una intensidad inusitada, así hasta hoy, cuando se prevé una retirada transitoria de los chubascos. En la próxima madrugada volverán. Mientras en gran parte de la Península Ibérica los núcleos de precipitación desfilaban con cierta ligereza, en esa zona prelitoral de Valencia las nubes quedaron ancladas durante horas, alimentándose del flujo de aire húmedo que venía del Mediterráneo. Allí, las montañas que se alinean paralelas a la costa, como la Sierra de Corbera o del Mondúver, se convierten en un obstáculo para el viento de componente marítimo. A este último no le queda más remedio que superar sus relieves y conforme va ganando altura se enfría, llegando al punto de condensación. Cuando eso sucede se forman las nubes, en este caso vigorosas al tener sustento en altura gracias al aire gélido que acompaña a la borrasca atlántica. De ahí viene la adjetivación de “fría” y “aislada”. La espiral de nubes que dibujan las bajas presiones está coronada por un embolsamiento de aire frío, que recibiría el nombre de DANA en caso de no estar asociado a la borrasca. Con todo esto, las precipitaciones ganaron un extra de persistencia que suele ser realmente problemático. Siempre, pero más aún en otoño. El mar Mediterráneo ya no está tan caliente como en septiembre o en la primera mitad de octubre, pero en estas fechas sus temperaturas aún aportan un empuje apreciable en situaciones de inestabilidad, sobre todo cuando entran en contraste con el frío de las capas altas de la troposfera. Seguimos en temporada alta. Precisamente, en España el récord de precipitación oficial en 24 horas data del 3 y 4 de noviembre de 1987 (se produjo a caballo entre los dos días), registrado en Oliva. Aunque si algo nos han demostrado estos últimos años es que debemos dejar de vincular los diluvios al mar cálido. Esto último no es imprescindible.