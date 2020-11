«Solo aprietan, pero las ayudas no llegan»

La hostelería valenciana está en un ay. La gran mayoría ya contaba pérdidas antes de que se anunciaran las nuevas restricciones, ahora el agujero se hace más grande. Todos entienden la necesidad de contener la pandemia, pero critican que no se les ayude. «En esta calle han cerrado tres locales de hostelería. Imagínate cómo está la cosa. Si seguimos con restricciones, pero sin ayudas, llegará un momento en que no lo podamos soportar», denuncia José Ignacio.

Cubrir gastos: una utopía

Oleg Siniakin mira las noticias en el móvil mientras niega con la cabeza. Bloquea la pantalla y resopla, cansado. Regenta la cafetería ‘¡Vale!’ cerca del Paterre y también acaba de ver las nuevas restricciones. «Nos van a matar», lamenta. «Todavía no sé que hacer. Seguiremos en pérdidas, eso seguro», dice.

Al lado de Oleg trabaja Roberta Savoini, que lleva la cafetería ‘Romeo i Gulieta’ junto a su pareja. Recibe las restricciones como otro golpe de tantos recibidos en 2020. «Piensa en nuestro año. Cerramos tres meses completos, después cinco en los que no trabajamos ni la mitad de lo normal. Todo sin ayudas y sin nada, a pérdidas. Porque nosotros tenemos todos los meses gastos fijos; el alquiler no lo bajan, no bajan el gas, no rebajan la luz ni el agua… Y la gente no puede vivir. Y aquí en el centro tenemos alquileres de 3.000 euros. ¿Cómo lo soporto si no ingreso nada y sin ayudas? Al final tendremos que cerrar», denuncia.

La calle de la Sangre está pegada al Ayuntamiento de València. Y ahí es donde está la churrería ‘Míster Churro’ de Francisco García, donde trabaja (o resiste) junto a sus 5 empleados. Cada mes pierde dinero. «¿Cubrir gastos? Antes de las restricciones no cubría. Imagínate ahora. El local a estas horas (12 del mediodía) suele estar a tope, y mira ahora». La imagen es la de apenas cuatro personas consumiendo en dos mesas. Más empleados que clientes.

Mala comunicación

«¿Cincuenta por ciento sobre lo que ya había? ¿O en general? ¿Y antes qué teníamos? 36 personas de aforo, o sea que solo podemos atender a 12». Jorge del Prato, dueño de una cafetería ‘Las Cañitas’, recibe las restricciones con una sonrisa, intenta tomárselo con humor. Pero critica una que no entiende. «Lo del aforo interno lo puedo comprender, pero no que las terrazas se queden a la mitad. No tiene sentido, si las mesas ya estaban separadas metro y medio de distancia, no tiene sentido», lamenta.

Cristina Avellano, de la cafetería Aremar, también pegada al Palau, se siente, de alguna manera, aliviada. «¿No nos cierran? Yo creía que nos iban a cerrar». Explica que la caja lleva sin cubrir gastos desde marzo, pero más vale poco que nada. «No es lo deseable, si me dan a elegir yo quiero que vuelva la normalidad, los turistas... Pero no me parece mal del todo la medida, no es lo mismo ganar cinco que no ganar nada», concluye.