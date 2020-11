Los guías turísticos de la Comunitat Valenciana ven “inviable” su actividad tras el nuevo aumento de restricciones a causa de la pandemia, que limita a 6 el número de personas durante las visitas. La Asociación Guías de Turismo de la Comunidad Valenciana ha mandado una carta al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, exigiendo ayudas al sector y margen de maniobra para paliar su situación frente a la pandemia, como poder solicitar el cese de actividad.

“Nuestro trabajo se hace principalmente en exteriores, manteniendo distancia de seguridad…etc. Además en los tiempos en los que estamos hemos mantenido una actividad no solo viable desde el punto de vista sanitario, sino recomendable dado que se presentan las visitas guiadas como una manera muy controlada de difundir cultura, patrimonio, historia, pero también concienciadora de la realidad actual. Las visitas guiadas ofrecen la posibilidad de salir dentro de la propia ciudad con una considerable seguridad sanitaria, son una opción de esparcimiento saludable y controlado. Y como hemos reiterado hasta la fecha no se nos atribuye en nuestra profesión ningún contagio no rastreable. Es por ello que ante esta última limitación en cuanto al número de personas (6pax/grupo), entendemos que es inviable que podamos seguir activos, y al respecto, solicitamos se revise en atención a datos tal y como declaraba hoy en medios nuestra Consellera de Sanidad esta limitación específica de nuestro subsector”, han explicado los guías.