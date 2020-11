La vicepresindenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha dinamitado en pocas horas los pocos puentes que pudieran quedar entre ella y el sector socialista del Consell. Comenzaba la semana amenazando con paralizar los presupuestos del año que viene alegando que no se fiaba de que su colega de Hacienda, el conseller Vicent Soler, fuera a cumplir su promesa de derivarle en enero 21 millones más (su cuenta es de 1.921 millones, un 20 % más que en 2020 donde le quedan por gastar 776). La desconfianza molestó a los socialistas que criticaban abiertamente que la intención de Oltra había sido buscar protagonismo público «creando un problema de la nada, dando argumentos al PP y jugando con algo tan serio como unos presupuestos en plena crisis sanitaria». Cuando tras una rectificación de 200 páginas enviada a las Corts y un documento firmado de compromiso sobre los 21 millones parecían haber devuelto la calma al Botànic II, el pasado viernes, mientras el presidente de la Generalitat y la consellera de Sanidad daban una rueda de prensa anunciando las nuevas restricciones sociales para luchar contra el avance del coronavirus en la C. Valenciana, la vicepresidenta y portavoz se desmarcó de la política sanitaria del Gobierno valenciano y propuso abiertamente cerrar ya todos los bares y restaurantes durante la rueda de prensa semanal convocada para dar cuenta de los acuerdos del pleno del Consell. El comentario cayó como una bomba en Sanidad y Presidencia de la Generalitat y en privado se tachaba de «desleal» e «hipócrita» la actitud de la vicepresidenta y responsable de residencias. No quisieron, sin embargo, hacer declaraciones públicas.

El primero en hacerlas fue, a las 9.41 horas de la mañana, el otro vicepresidente del Gobierno valenciano, Rubén Martínez Dalmau, quien quiso dejar claro su malestar por lo que estaba sucediendo: «Las personas han de ser el centro del gobierno del Botànic: luchar contra la pandemia y mejorar la vida de la gente. No es el momento de poner los intereses partidistas y personalistas por encima del interés general. Nuestra responsabilidad es fortalecer el Gobierno de coalición».

Compromís se desmarca de las medidas contra la pandemia del Consell y pide ya el cierre de bares y restaurantes

Poco después, el síndic en las Corts, Manuel Mata, defendía que «se han tomado aquellas (medidas) que recomiendan los epidemiólogos» y añadía que «Oltra tiene opiniones, pero la opinión es la del gobierno valenciano, que es quien actúa con rigor e intentando que todos los sectores puedan tener presencia y que nuestra vida se acerque lo más posible a la normalidad. Si hay que tomar medidas más duras, al Consell nunca le ha temblado el pulso». El mensaje molestó en Compromís que tuvo que aclarar que «Mónica Oltra es portavoz de Compromís y vicepresidenta del Consell, puedes opinar plenamente sin deslegitimar la posición de quién habla en nuestro nombre y más con decisiones no consensuadas, ‘deslealtad no es submisión’». El choque no quedó ahí y la cuenta oficial de Compromís, así como la vicepresidenta, no dudaron en cuestionar las reuniones con expertos que mantiene el presidente para gestionar la crisis de la pandemia. Al que nadie contestó fue al vicepresidente Dalmau cuando pidió centrarse en las personas y luchar contra la pandemia.