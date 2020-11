Una nueva investigación presentada en el 29º Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología ha evidenciado que a pesar de las restricciones por la COVID-19, el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo la gonorrea, la sífilis secundaria y el micoplasma genital, ha aumentado. La investigación, realizada en dos centros principales de ITS en Milán (Italia), comparó el número de diagnósticos confirmados de las ITS más comunes en pacientes con síntomas durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2020 y el 14 de abril tras las medidas de aislamiento social (confinamiento) adoptadas para controlar la epidemia, con el mismo período en 2019.