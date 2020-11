La estrategia europea de contención del virus naufraga

Europa salió muy tocada de la primera ola de la pandemia pero confiaba en poder mantener a raya el virus de ahí en adelante con medidas de contención que no afectaran a su debilitada economía. La virulencia de la segunda ola ha certificado que esta estrategia no funciona. Ha sido un estrepitoso fracaso. La catástrofe no ha llegado al extremo registrado en los países con dirigentes negacionistas, como Estados Unidos o Brasil, pero queda lejos del éxito de Asia y Oceanía.