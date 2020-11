Once de la mañana del domingo. Los cadetes de los equipos de fútbol del Serranos y el Rocafort inician el partido de la segunda jornada de su liga. Son chicos de entre 14 y 15 años. No hay público en el campo. Ni padres ni madres. La Conselleria de Sanidad prohibió el pasado viernes su acceso a las instalaciones durante los partidos y entrenamientos como una de las restricciones para combatir la propagación de la covid-19. Sin embargo, desde un anfiteatro particular, un grupo de alrededor de 30 progenitores siguen el encuentro: están sobre el puente de la Trinidad.

A escasos metros de allí está el campo del Atlético del Turia. La escena es similar. Aquí la improvisada tribuna la conforman el Pont de Fusta y la margen izquierda del río Turia. Esos padres lamentan la medida de Sanidad: «Es absurdo. Si permites la entrada a un familiar tienes suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad. Fuera del campo es más probable que nos tengamos que poner juntos», sostiene uno de los padres.

Estos espectadores «espontáneos» mantenían en cierta medida ayer la distancia de seguridad. La amplitud del puente y el hecho de que sea una valla la que delimite la instalación lo permitía. Pero todos los campos no son así. Por ejemplo, en el San Gregorio de Torrent o el Terç de Alaquàs solo se ve el terreno de juego desde una zona reducida de la calle. Allí se amontonan junto a la valla padres y madres. Mientras, en la Torre hay quienes incluso plantan escaleras para ver el partido por encima de los muros que encierran el césped.

«Yo creo que el problema no está aquí», mantiene el mismo padre. «Yo, por ejemplo, estuve ayer en un mercado por el centro, en el que había mucha gente mayor y de riesgo, y no se respetaban las medidas. Sin embargo, las escuelas, al menos aquí en Serranos, lo estaban haciendo muy bien», insiste. Hasta el momento, en los partidos amistosos y en el inicio de las competiciones, las instalaciones en las que permitían el acceso de público lo hacían con aforo reducido, tomaban la temperatura y datos a los asistentes en la entrada y se les aplicaba gel hidroalcohólico en las manos. «Nos ponemos mascarilla, gel... y si hace falta una armadura de Toledo, pero en un campo hay espacio suficiente», insiste el padre de una niña que juega en otro equipo de la ciudad.

«Aquí alrededor del campo aún se puede ver el partido, pero el problema nos vendrá fuera de casa», advierte Lluís Perepérez, director deportivo del Serranos. «Imagínate el día que nos toque jugar en Villar del Arzobispo -a 56 kilómetros de València-. ¿Qué hacemos los padres? ¿Nos vamos al bar? Es mucho más peligroso. ¿Te tienes que quedar en el coche?», insiste un progenitor. «Nosotros queremos pedir que al menos dejen entrar a un familiar por jugador. Solo habría unas 30 personas en un espacio enorme», avanza Perepérez, que pone como ejemplo un problema particular: «Tenemos un infantil que es diabético. Si le da una subida de azúcar quien le puede atender mejor es su padre. Si no está, ¿le pasamos el marrón a los entrenadores, que no están especializados en atenderlo?»

Mientras tanto, el partido continúa. El Serranos gana 1-0. Todos los padres llevan mascarilla... hasta que uno se la quita para fumar. Dentro de la instalación no podría, allí está prohibido. «Si están dentro y no respetan las medidas podemos llamarles la atención o incluso negarles la entrada. Fuera, ya no podemos hacer nada», recalca Perepérez que, no obstante, entiende que haya ciertas restricciones. «Yo vivo de esto. Nos estamos jugando el trabajo. Si a mí me cierran esto... buf...», admite con preocupación. En el Serranos, según confirma su presidente, Francisco de las Marinas, entre 5 y 6 personas viven exclusivamente de la escuela de fútbol. «Y ve sumando esa cantidad a cada escuela», añade.

Rechazo de la FFCV a la medida

Ante esta situación, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, ya se ha posicionado: «Si a la cultura puede entrar público, al deporte también deberían dejar. Además, con un agravante, que está al aire libre, con lo que la posibilidad de contagio es mucho menor. Esta medida provoca que la gente se agolpe en una valla fuera de la instalación para ver un partido, cuando el espacio dentro del campo es enorme. No tiene lógica», argumenta, al tiempo que destaca que todos los partidos que ha visto hasta el momento cumplen estrictamente con los protocolos de seguridad y que esta decisión puede ser «la ruina económica para muchos clubes pequeños». «Nos han asimilado al fútbol profesional y no tiene nada que ver. Los equipos pequeñitos dependen de la taquilla y no de las televisiones», insiste.

En el césped, los chicos del Serranos marcan su segundo gol y cierran su triunfo mientras dos policías pasan lentamente por detrás de los espectadores del puente de la Trinidad sin llegar a advertirles. Cuando acaba el partido, a tan solo un centenar de metros alrededor de ese puente, una treintena de personas salen de la iglesia de la Real Parroquia del Salvador y Santa Mónica. Allí se acaba de celebrar un bautizo.