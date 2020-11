La curva de la inconsciencia se aplana en la ciudad de València, aunque será casi imposible que llegue a cota cero. Pero los datos son evidentes: el fin de semana de mediados de octubre hubo 119 llamadas al 092; al siguiente bajó a 85 y pasado el de Halloween, ayer mismo, fueron 30 las denuncias. También se multó a un establecimiento de hostelería que albergaba una fiesta plagada de ilegalidades.

El concejal de Policía Aarón Cano es, por definición, bastante duro a la hora de enjuiciar las conductas, pero su discurso es el de valorar el descenso. «La Policía nunca espera que todo se cumpla porque si no, no habría policía. Hay que valorar los porcentajes» aunque no por ello dejaba de condenar determinadas conductas. «Son la excepción. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque no me cabe en la cabeza cómo se pueden seguir teniendo estas conductas. Se creen que no vamos a encontrarles. Hay un trabajo previo y aquellos que se creen impunes, al final se detecta la infracción». Y lo que es peor «sobre todo, lo que estamos viviendo». «Hay veces que no nos damos cuenta. Ayer hubo dos mil casos más. De esos, muchos irán al hospital y alguno morirá. Otros tendrán efectos secundarios. Y siempre va a haber una cantidad de gente que no va con ellos, que se creen invulnerables, aunque luego verán que no lo son». La actuación más inexplicable fue en un domicilio cerca de la plaza del Patriarca: una fiesta en una casa particular con 20 actas incluyendo siete que no habían obedecido el confinamiento perimetral.

Por contra, el sábado a medianoche se observaba todavía un tráfico más que notable. Aarón Cano apelaba a una cuestión de voluntad. «Sabemos que los establecimientos están abiertos hasta las doce, que siempre hay rezagados, que los empleados tienen que volver a casa, que estamos en una situación de dificultad económica... cuando ves voluntad, cuando notas que son viajes ya de regreso, hay que tener también ese punto de comprensión y cariño. En general tengo que decir que la gente está siendo sensata» A la vez que, hasta el agotamiento, recordaba que «los contagios se producen en espacios cerrados, cuando nos quitamos la mascarilla».

Desalojado una ‘rave’ en Borriol

Entre los hechos más relevantes este fin de semana en la Comunitat Valenciana destaca la acción de la Policía Nacional y la Local de Castelló para desalojar una fiesta ilegal en una nave industrial en la carretera de Borriol en la que participaban una veintena de personas, una de las cuales, una joven de 21 años, fue detenida por resistencia y desobediencia.

Los policías encontraron a los jóvenes, de fiesta, consumiendo bebidas alcohólicas y sin observar ninguna medida de seguridad. Fueron identificadas 18 personas y se realizaron actas de propuesta de sanción a todas ellas, por incumplimiento de las medidas, impuestas por el estado de alarma. Una de las jóvenes que se encontraba en la fiesta fue detenida por un delito de resistencia y desobediencia, tras negarse reiteradamente a abandonar el lugar.

Noche larga en Alicante

En Alicante la situación fue más complicada que en València: la Policía tuvo que imponer la noche del sábado 52 denuncias por incumplir el toque de queda y no llevar mascarilla, disolver una fiesta en un apartamento turístico y sancionó a cuatro establecimientos.