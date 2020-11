El artículo científico publicado en 1995 "El papel de la dendroclimatología en el estudio del cambio climático actual" por Emilio Manrique Menéndez y Angel Fernández Cancio, que se puede descargar en la red, muestra como la climatología de un lugar alejado de efectos urbanos (Uña, Cuenca) ha sufrido variaciones muy bruscas desde el 1489 hasta el año 1988. La dendroclimatología es la disciplina que trata de obtener información climática a partir del estudio de los anillos de crecimiento anual de los árboles. Esta disciplina permite conocer el clima en más larga escala temporal que las actuales series climáticas reconstruidas partir de los datos de observatorios meteorológicos convencionales, que empiezan a partir de mediados del siglo XVII, en el caso del centro de Inglaterra. Los estudios dendroclimáticos realizados en España, de los que Josep Creus Novau ha sido su principal impulsor, han estudiado el clima hasta el siglo XIV en el caso de Pallaruelo de los Monegros. En este artículo se puede observar cómo la variabilidad pluviométrica y térmica ha alcanzado valores muy elevados en todos los siglos, hay inviernos secos y húmedos en toda la serie de Uña y Navacerrada. Se debe remarcar que un año, en 1565, fue muy frío y seco, hubo una gran mortalidad de la vegetación, con muchos años fríos y secos. Según estos investigadores este año es el más crítico en los últimos 1000 años. Según este artículo las precipitaciones tienen una estructura similar en España los últimos 200-300 años mientras que las temperaturas no la tienen, con un incremento térmico observado durante el siglo XX. No obstante los investigadores afirman que se observa en los últimos años un aumento de subtipos fitoclimáticos cálidos y secos, circunstancia que no ha sucedido en los últimos 2000 años.