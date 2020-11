El coronavirus se cobra otras 39 vidas y deja más de 2.340 contagios en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha sumado 39 nuevas muertes por coronavirus. Según ha detallado la consellera Ana Barceló, responsable de la cartera de Sanitat, estos fallecimientos no se han registrado en las últimas 24 horas, sino que son datos recopilados en los últimos días. Barceló, no obstante, no ha concretado el intervalo temporal en el que se han detectado estas muertes, de las que 15 corresponden a residentes en centros geriátricos valencianos. La cifra autonómica del total

Nuevos contagios

La cifra de nuevos contagios muestra una nueva subida de contagios. En las últimas horas se han contabilizado 2.341 nuevos casos de coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló. Por provincias, Castelló ha registrado 391 contagios, Alicante 713 casos y Valencia 1.237 nuevos casos de SARS-CoV-2. No obstante, esta subida podría estar justificada por el llamado 'efecto fin de semana'.

Efecto fin de semana

Pese a que los datos puedan dejar intuir un nuevo repunte de casos en la cifra de este martes, puede atribuirse a la tendencia habitual por el llamado 'efecto fin de semana' que provoca que los lunes la cifra de contagios sea más baja que la media semanal (ayer se informó de 711 contagios) y los martes se informe de un repunte.

Nuevas altas e ingresos

Los hospitales valencianos tienen en estos momentos a 1.522 pacientes covid repartidos en los diferentes centros de todo el sistema autonómico de salud. Son, según ha confirmado Barceló, 32 ingresos menos que ayer, aunque la cifra sigue muy por encima de la del pasado viernes. En las Unidades de Cuidados Intensivos permanecen ingresados 241 pacientes con peor evolución. Son 7 personas menos que ayer e iguala la cifra del pasado viernes, antes del incremento del fin de semana. En la Comunitat Valenciana ya se han curado de la covid-19 un total de 68.978 personas.

Situación en residencias

En estos momentos, 85 residencias tienen algún caso positivo entre sus internos o sus trabajadores: 66 residencias de mayores, tres centros de menores y 16 centros de diversidad funcional.