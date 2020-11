Tras varios días de tensión interna dentro del Consell y un fin de semana intenso de enfrentamiento a través de las redes sociales, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, mantiene el pulso con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y esta mañana ha dejado claro en una entrevista en les Notícies del Matí de À Punt que el hacha no está enterrada.

La portavoz del Consell ha insistido en sus diferencias con el PSPV, socio de Gobierno, en torno a la decisiones que se están tomando respecto a la gestión de la pandemia y ha reclamado la participación de Compromís en las mismas. Oltra, que ha visitado la televisión pública valenciana por segunda ocasión en cuatro días, se ha lamentado que decisiones importantes como las medidas restrictivas para hacer frente a la epidemia se tomen desde la “jerarquía” y ha pedido volver a la cultura de “diálogo” y a las señas de identidad del Botànic.

Oltra, contra criterio de Presidencia y Sanidad, ha insistido en que deben tomarse medidas más duras, como es el cierre de la hostelería, para tratar de “salvar” la educación presencial y otros sectores laborales y ha seguido defendiendo su actitud ante los presupuestos de la Generalitat, si bien ha dado por cerrado este encontronazo que ha estado a punto de dejar las cuentas en el aire por las diferencias en torno a la dotación de fondos para su departamento.

Oltra ha evidenciado la crisis de confianza que existe dentro del Ejecutivo y ha admitidio que no aún no ha trasladado en persona su malestar al presidente Puig y que espera poder hacerlo en los próximos días. La vicepresidenta ha evitado hacer autocrítica por el hecho de que el Botànic esté aireando sus diferencias en público en medio de una pandemia y ha indicado que “cuando las vías internas no dan espacio para el diálogo” es obligatorio ser “sincera”, si bien ha matizado que en las resdes todo se multiplica”.

Oltra se ha llevado al plató un tomo de archivador con numerosos folios dentro y al ser preguntada por esta documetación, ha indicado que son las memorias donde escribe todo lo que ocurre en el Consell. Hay cinco tomos más, ha añadido de forma enigmática.