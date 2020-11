La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana junto a representantes de las principales asociaciones agrícolas AVA-Asaja y La Unió, solicitó ayer a la Generalitat Valenciana que se declare la caza actividad esencial. Lo hizo ayer en una reunión con la Secretaria Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón, el director general de Medio Natural, Benjamín Pérez, y la Jefa de Servicio de Caza y Pesca, Carmen Gómez.

«Antes de que la situación epidemiológica se complique aún más y en previsión a mayores restricciones, la Federación de Caza junto a AVA-Asaja y La Unió hemos querido tratar las graves consecuencias que tendría la paralización de la actividad cinegética en esta época del año», señalaban ayer. Desde el Gabinete Técnico de la Federación de Caza inciden en que «es necesario que no se limite la posibilidad de practicar la actividad cinegética a ninguna modalidad en concreto ni por cuestiones meramente de control. En esta época del año es cuando se deben ejecutar los planes técnicos para que los índices poblacionales no se vean alterados y no repercuta después en un incremento de daños a la agricultura», razonaban.

Cristóbal Aguado, de AVA-Asaja, y Carles Peris, de la Unió, incidían en la necesidad de poder actuar sobre plagas como el conejo o el jabalí. La secretaria autonómica Paula Tuzón mostraba su apoyo al sector cinegético y agrario trasladaba su compromiso de reaccionar lo más rápidamente posible si la situación e complicara autorizando las acciones de control, pero reiteró que actualmente no existen restricciones para la actividad cinegética más allá del toque de queda. En las esperas nocturnas, los cazadores sí podrán salir con condiciones especiales. Una autorización que se está trabajando desde Conselleria de Agricultura, según Tuzón.