10·11·2020 18:46

El coronavirus se cobra otras 39 vidas y deja más de 2.340 contagios en la Comunitat Valenciana

La consellera de Sanitat, Ana Barceló anuncia que las UCI tienen una ocupación del 36,5 % solo de pacientes covid

La Comunitat Valenciana ha sumado 39 nuevas muertes por coronavirus. Según ha detallado la consellera Ana Barceló, responsable de la cartera de Sanitat, estos fallecimientos no se han registrado en las últimas 24 horas, sino que son datos recopilados en los últimos días. Barceló, no obstante, no ha concretado el intervalo temporal en el que se han detectado estas muertes, de las que 15 corresponden a residentes en centros geriátricos valencianos.

Nuevos contagios

La cifra de nuevos contagios muestra una nueva subida de contagios. En las últimas horas se han contabilizado 2.341 nuevos casos de coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló. Por provincias, Castelló ha registrado 391 contagios, Alicante 713 casos y Valencia 1.237 nuevos casos de SARS-CoV-2. No obstante, esta subida podría estar justificada por el llamado 'efecto fin de semana'.

Más información, aquí