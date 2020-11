El codirector del Institute for Health and Strategy y exasesor de la OMS en temas de salud Rafael Bengoa ha alertado este jueves de que la diabetes ha sido colocada "en stand-by" durante la pandemia de coronavirus, que ha tenido por tanto "un impacto negativo" en estos pacientes. El experto en salud pública ha afirmado además que el modelo actual de la gestión de la diabetes "está fragmentado, es pasivo e ineficiente y no proporciona la calidad y seguridad clínica esperables", y sufre por tanto "el mismo mal" que las enfermedades crónicas.