Nuevos datos sobre la última causa judicial contra Carlos Fabra. El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado en un auto tomar declaración a 23 nuevos investigados (entre personas y empresas) en el marco del procedimiento donde se investiga si el expresidente de la Diputación Provincial Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar el pago de la multa que le fue impuesta en el caso Naranjax (1,4 millones de euros) y que le llevó a la cárcel.

Según ha informado el TSJ en un comunicado este miércoles, entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.

Se da la circunstancia de que algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense. De ello de desprende que pudieran haber pagado algún favor al expolítico.

El auto dictado por el juez instructor también incluye requerimientos de información a la propia Diputación, la Cámara de Comercio y el Partido Popular de Castellón, así como mandamientos dirigidos a diferentes Registros Mercantiles.

El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.

Con los nuevos citados, el número total de investigados en estas diligencias se eleva ya a 27, incluidos el propio expresidente de la Diputación, su mujer y uno de sus hijos.

"Carlos Fabra: "La acusación contra mí es mentira. Lo malvendí todo para pagar a Hacienda y ahora solo tengo una pensión de 1.829 €"

«Es todo mentira. Yo no he cometido ningún alzamiento de bienes. Tuve que malvender todo lo que tenía para pagar y no me queda nada. Vivo con una pensión de 1.829 euros y doy gracias por tener cuatro hijos maravillosos y buenos amigos que me ayudan». En estos términos se pronunció el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en declaraciones a Mediterráneo tras conocer un poco mejor las acusaciones que el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital hace contra él.