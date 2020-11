Primero se suspendieron las Fallas y se articuló un gabinete de crisis. Era el 11 de marzo y los enfermos de coronavirus en esa fecha, aún no llegaban al centenar, al menos los detectados. No había todavía ni fallecidos «oficiales» de la pandemia. Dos días después, sin embargo, Sanidad emitía un decreto nunca visto en democracia ante la certidumbre de que lo que se avecinaba podía desbordar la capacidad del sistema público: tener la posibilidad de «requisar» hospitales y clínicas privadas y a su personal o medicalizar espacios públicos o privados si llegaba a ser necesario.

El decreto, firmado el 13 de marzo y publicado un día después, va a tener ocho meses después una nueva reedición y, al parecer, casi en los mismos términos en lo que toca a los hospitales privados.

Según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Sanidad, la publicación está a punto de salir y reproducirá lo que ya se puso en marcha en marzo: si el sistema sanitario público estuviera tan desbordado por la pandemia que no pudiera asumir a todos los enfermos de coronavirus, la consellera podría requerir a hospitales privados y mutuas que pusieran a disposición de la conselleria sus centros pero también su personal si hiciera fatal.

El decreto también preveía en marzo, y así lo hará el de noviembre, poder medicalizar espacios públicos o privados, decisión a la que sí se recurrió en la primera ola cuando se utilizaron varios hoteles de la Comunitat Valenciana para acoger enfermos leves que no podían realizar bien la cuarentena , aunque, en esta ocasión, no se echó mano del decreto, sino de acuerdos puntuales. Eso sí, tanto en uno como en otro caso, si se hace sin acuerdo, la decisión de Sanidad necesitará del aval de los tribunales.

Es a este tipo de colaboración con la privada a la que se refería el martes por la tarde la consellera de Sanidad, Ana Barceló, cuando aseguró que se iba a contar con todos los recursos «que estén a nuestra disposición» ante una eventual saturación del sistema y no solo los hospitales de campaña o las habitaciones remodeladas a principios de año en la antigua Escuela de Enfermería del complejo de Campanar que recibirán a los primeros enfermos entre hoy y mañana.

El que se dicte, de nuevo, una resolución de este calado no supone, sin embargo, que se vaya a utilizar de ya para ya ni puede que en lo que queda de pandemia. Es el mensaje que también mandaron fuentes del Consell porque el que se tenga que dictar el instrumento para hacerlo posible no significa que sea necesario inmediatamente. A día de ayer había en los hospitales valencianos 1.530 personas, 248 en alguna UCI, una cifra alta, pero que aún deja margen de acción.

Es lo mismo que ha pasado con la resolución de movilización del personal sanitario que Sanidad va a publicar y que ha sido rechazada por todos los sindicatos. Reproduce también los términos de la emitida en marzo —de hecho, se redactaron en el mismo decreto— y permite a la conselleria revocar permisos, vacaciones, reducciones de jornada y descansos e incluso mover al personal de un servicio a otro o de un departamento a otro. Que se vaya a promulgar de nuevo no quiere decir, según insistió el martes la consellera, que se vaya a aplicar, solo se hará «si es necesario».

Derivaciones pagadas

Por ahora, y a la espera de la nueva resolución que replique a la de marzo, la Conselleria de Sanidad sí ha empezado a contar con el concurso de la privada aunque de otra manera: derivando enfermos en los momentos más críticos y ante la falta de espacio en algunas UCI.

Durante la primera ola, hospitales privados de toda la C. Valenciana recibieron a cerca de un millar de pacientes graves por problemas no covid enviados desde un saturado sistema público. Así, personas que habían sufrido un infarto, ictus, fracturas o contusiones fueron atendidos en la privada por orden de la conselleria. Y lo mismo ha sucedido ya con los 26 pacientes críticos no covid que se han enviado desde Orihuela o Sagunt al IMED o al IVO.

Eso sí, tanto el envío de pacientes de UCI como el de urgencias, estas derivaciones han generado su correspondiente factura. La de las urgencias de marzo y abril ha subido, hasta ahora, a los seis millones de euros tal como publicó en su día este diario.

El cierre de la Comunitat Valencia se prolonga hasta el 20 de noviembre

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, confirmó ayer que el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana se prolongará una semana más hasta el 20 de noviembre. Mañana al mediodía vencía la primera prórroga.

Tras una entrega de premios en el periódico Mediterráneo, al ser preguntado sobre si se contemplaban nuevas medidas restrictivas, afirmó que «todo parece indicar que la decisión será mantener una semana más la perimetración de la Comunitat», ya que «no hay datos positivos para cambiar esta situación». Puig no dio ninguna otra pista sobre nuevas restricciones sociales, pues, según expuso, aún se está a la espera de la evolución de las medidas que se implementaron en toda la Comunitat -y no solo en 31 pueblos- hace una semana para atajar el virus.