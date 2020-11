El juez del caso Alquería rechaza doce peticiones de archivo y sigue con la causa

A lo largo de esta causa que estalló el 27 de junio de 2018, «se han generado multitud de diligencias que han dejado muchos datos que son necesarios valorar debidamente» tanto desde «un punto de vista global de la empresa y particular de cada una de las personas contratantes o contratadas, o conocedoras y con intervención directa o indirecta en la contratación de altos cargos [que se investiga] y el destino de los caudales públicos correspondientes», justifica el magistrado para continuar con la investigación en contra de la opinión de algunos de los encausados.

Además, la semana pasada el titular del Juzgado de Instrucción 9 practicó nuevas diligencias en las que solicitaba a la Diputación de València la lista completa de asesores de todos los partidos políticos entre 2015 y 2019, tal como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

Esta relación de asesores solicitada por los investigadores del caso Alquería debe incluir, además de «la adscripción al grupo político correspondiente», las «altas o bajas» registradas entre el personal de confianza de todos los partidos políticos y su «correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de València (BOP)», según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, del que ya informó Levante-EMV. El secretario de la Diputación de València también debe informar «si los nombramientos efectuados para cada uno de los periodos temporales indicados agotaban el cupo legal de los que la citada institución provincial podía nombrar como personal eventual de libre designación». Una pirueta legal y administrativa que ya hicieron los ediles procesados en el caso Avialsa, Francisco Huguet y Emilio Máñez, en la que el primero contrató al segundo como brigadista en Imelsa (antecesora de Divalterra) pero que en realidad ejercía de asesor de un diputado provincial entre 2003 y 2007. Ambos han sido condenados por prevaricación y malversación a dos años y medio de prisión y a devolver a los salarios indebidamente percibidos por Mañez como asesor de Huguet en la Diputación de València desde agosto de 2003 a agosto de 2007, según la sentencia del TSJCV.

Por ello, justifica el magistrado de Instrucción 9, «contemplando la causa como un todo aún en este momento en estudio y a la espera del resultado de las nuevas diligencias acordadas, aún en trámite, que permita la visión completa de la intervención y permanencia en la causa de todas las personas que resultan investigadas, es necesaria [la continuidad] y no debe fragmentarse». El juez considera que las peticiones de archivo deben formularse cuando dicte la resolución del fin de la instrucción.

Rechaza investigar al jefe de servicios jurídicos de Divalterra

El titular del Juzgado de Instrucción 9 también ha rechazado la petición de la acusación popular Acción Cívica para que se investigara en el caso Alquería al actual jefe de los servicios jurídicos de Divalterra. En otro auto notificado ayer a las partes, el magistrado señala que no considera procedente, al igual que Anticorrupción, esta imputación porque sunwur «tuvo conocimiento de los contratos [investigados], no participó activamente en la contratación, ni en el nombramiento de los altos cargos, por no tener carácter de consejero, ni de gerente de la sociedad pública». Al tiempo que recuerda que hizo varios informes en los que «ponía de manifiesto las condiciones que observaba pudieran faltar en tales nombramientos».