La Conselleria de Educación va a hacer llegar 3.458 mascarillas transparentes a los centros públicos y concertados con alumnado que necesita refuerzo de Audición y Lenguaje. En concreto, el material lo recibirán los 602 centros de Educación Especial, centros ordinarios con unidades específicas de Educación Especial (como aulas CyL)o con alumnado con pérdida auditiva, así como los equipos de los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPE).

Esta inversión de 17.421,91 euros tiene como objetivo que la protección facial a la que obliga la covid-19 no se convierta en una barrera en los centros, como se había detectado en algunos casos. Estas nuevas mascarillas están validadas por el Invassat y no son de plástico, sino de un tejido translúcido y transpirable, más ligeras pero que no dejan pasar los aerosoles, y que «permitirán la visualización de los movimientos de la boca y músculos faciales del personal educativo», apuntan desde la conselleria. Así, «el profesorado las puede utilizar en estos casos y tener una mejor interacción comunicativa con el alumnado con estas características», según el conseller Vicent Marzà.

Si bien la Generalitat «llevaba desde el verano trabajando para dotar al profesorado», se trata de una petición que ya habían lanzado los centros de Educación Especial —algunos ya se han adelantado a la compra nada más conocer modelos homologados—, así como Compromís y Stepv, y muchos docentes también las considerarían adecuadas para Infantil.

Estas mascarillas —que aguantan 50 lavados— llegarán a los centros junto a 3.458 pantallas faciales y se suman a los tres millones de mascarillas que la conselleria envió a colegios e institutos antes del verano: 171.000 reutilizables para los docentes y unos dos millones por si el alumnado necesita cambiársela en clase, así como 776.000 quirúrgicas y otras 9.000 FPP2.