Dentix es, desde el pasado viernes, una compañía con todas sus clínicas cerradas. Sin explicaciones anticipadas ni mensaje a los afectados, cientos de personas solo en la Comunitat Valenciana se han quedado sin poder completar su tratamiento bucal. No son casos menores. Muchos de ellos tenían cirugías pendientes, sangrados o piezas provisionales que, con la clausura de los locales, se han quedado sin solución. Y sus molestias -o incluso sufrimiento- sigue estando ahí.

Esta es la complicada situación con la que se levanta cada mañana Brigida M., una paciente afectada ya en los cierres de otra empresa -iDental- que desde hace meses tiene dificultades hasta cuando bebe agua. En su caso, llegó a Dentix a finales de 2018. Pero a día de hoy, la prótesis que necesitaba sigue sin estar donde debería pese a que ha ido hasta en cuatro ocasiones para encontrar una solución. Mientras, los pagos que tiene que afrontar mensualmente por financiar el tratamiento no se han detenido. «Si no me dan el dinero no puedo pagar otro sitio», reclama frente a la impotencia. «Necesito que me arreglen la boca para poder comer bien y poder llevar una vida normal», añade.

En una situación más complicada incluso se encuentra María Adela N.. En su caso, a sus problemas bucales se suma también el gran peligro para la salud que asola España: la covid-19. Desde que fue diagnosticada hace casi tres semanas permanece confinada, sin poder ni siquiera salir a la calle para reclamar y solucionar una situación en la que también se han visto involucradas su hermana -con una discapacidad- y su madre, de 81 años. «Ella solo puede comer patata hervida. La han dejado fatal», remarca. Frente a ello, da las gracias a Rosa Huertas, responsable de la Asociación de Afectados por iDental y Dentix (Adafi) en València, quien -como en muchos otros casos- está siendo la persona que le guía y ayuda a encontrar una solución para sus situaciones.

Dentix, sin respuesta

Porque una solución es lo que muchos buscan. Para Ana Sheila P., otra de las afectadas por el cierre de la compañía, lo único que está dejando este proceso con Dentix es «rabia e impotencia» ya que «está en juego mi salud y mi dinero». Ella insiste en que pese a que le dijeron que le llamarían desde la clínica para ofrecerle una «solución», «no lo hicieron». Y eso que en su caso tiene pendiente la colocación de tres implantes y cuatro coronas.

Pero la falta de atención no es única. También lo denuncia Héctor F, otro perjudicado que recalca que siempre le ponían «una excusa: que la doctora estaba de vacaciones, o de baja..» para no llevar a cabo los procedimientos que les faltaban y que le dificultan hoy el poder masticar. «Podían haber acabado hace meses y no lo hicieron», afirma.

«[Ellos] te dejan sin poder comer y no se preocupan. Es desesperante», concluye en esta misma línea José Gregorio M. un cliente que ha llegado a pagar 17.000 euros para que su tratamiento finalmente no se haya terminado. «Tiene que haber una forma de acabarlo, tienen que tener un seguro. Esto no puede quedar así», reivindica.