Más del doble de casos en el último mes y récord de fallecidos en un día. Los últimos treinta días han sido un calvario para las residencias, tanto los centros de mayores como los de diversidad funcional como, en menor medida, los de menores. En todas estas instalaciones la Conselleria de Sanidad ha registrado desde el 13 de octubre hasta el pasado viernes 1.131 casos, de los que 784 han afectado a residentes y 301 a trabajadores. El dato se vuelve tragedia al contabilizar en total 62 personas fallecidas en este periodo.

Las cifras cuentan con días negros como el pasado martes donde se llegaron a registrar 15 decesos y 113 nuevos contagios en estas instalaciones. El viernes también se batió un récord en la contabilización de casos de covid en estos centros con 142 nuevas infecciones tras detectar un brote masivo que afectaba a 116 personas en la residencia Savia de Llíria.

Este no es, sin embargo, el último brote que afecta a estas instalaciones. El centro de mayores La Saleta Conarda de la Pobla de Vallbona comunicó ayer 64 positivos tras un cribado masivo entre los residentes. De estos, según indicaron en un comunicado, 60 son asintomáticos y están aislados del resto de usuarios, tres personas están hospitalizadas mientras que una se encuentra grave. Esta residencia tiene capacidad para 87 personas y en ella trabajan alrededor de 60. Fuentes de Sanidad aseguraron estar a la espera de los resultados de estos análisis para saber si intervienen o no el centro de la misma manera que tienen ahora mismo a otras 13 instalaciones.

Los números de este mes son peores si se comparan al mes anterior. Entre el 13 de septiembre y el 13 de octubre en los centros valencianos se detectaron 493 positivos por lo que los 1.131 mencionados de los treinta días posteriores son más del doble. De hecho, en 13 días de noviembre ya hay más positivos en estos complejos residenciales que en todo octubre: 685 frente a 663. En fallecidos, el incremento también es importante: de 35 a 62, casi el doble, y noviembre ya es el mes con más fallecidos en residencias por coronavirus (37 a día 13) desde mayo superando los 34 de septiembre.

El brote masivo de covid detectado a finales de esta semana en una residencia de Llíria con 116 positivos, entre residentes y trabajadores, ha hecho saltar las alarmas sobre las dificultades que tienen los centros para detectar el virus a tiempo y evitar así su rápida propagación pese a cumplir las medidas sanitarias.

Investigación en Llíria

En este caso concreto, la gestora del geriátrico de Llíria, que cuenta con 22 residencias, contrató los servicios de una empresa privada, Global Omnium, al comienzo de esta segunda ola de la pandemia para que rastreara la presencia de covid-19 en el agua periódicamente todos los martes en sus 22 centros. Pese a esta medida preventiva, desde la residencia sostienen que las mediciones del martes 3 de noviembre en este centro de mayores dieron un resultado negativo, con cero concentración del virus en las instalaciones. Sin embargo, una semana después, el martes día 10 «la concentración era tremendamente alta».

Asimismo, tras la realización de las pruebas PCR a sus residentes y trabajadores el miércoles y el jueves, se comprobó que el contagio era muy elevado. «No hubo tiempo real de reacción, el contagio ha sido sorprendentemente rápido», argumentan. Estas mismas fuentes aclaran que el 95% de los residentes contagiados son asintomáticos y solo algunos presentan cuadros muy leves por el virus.

Paralelamente la propia empresa gestora ha encargado una investigación interna a un profesional independiente para descubrir qué ha podido pasar para que se dé un brote de estas características en apenas unos días. Esta residencia de Llíria no tuvo ni un solo caso de covid en la primera ola de la pandemia, al igual que ocurría con el geriátrico de El Puig, cuyo brote a principios de octubre, con más de un centenar de positivos dejó más de una decena de muertos.

Fuentes de Savia añaden que se ha reforzado la plantilla y enviado apoyo desde los servicios centrales de la gestora, y agradecen «la comprensión y el apoyo recibido por las familias de los residentes». De igual modo lamentaron que se éste culpabilizando en cierto modo a las residencias de los contagios, lo que provoca grandes dificultades para atraer personal dentro de un mercado ya crítico.

Las familias, contra el desembarco de DomusVi en la residencia de Velluters

Familiares de los usuarios de la residencia Velluters de València se concentraron ayer frente al centro, donde guardaron un minuto de silencio para protestar y manifestar su «rechazo frontal» a la adjudicación de la gestión del centro a DomusVi y «evitar que una empresa tan sospechosa ponga la mano encima a nuestros familiares». «Nuestros mayores no son un negocio», remarcaron.

Los residentes desde las ventanas y los familiares en la concentración frente al centro mostraron carteles con lemas como «Por dignidad, no nos sometan a más cambios, a más miedo e incertidumbre», «¡Velluters somos personas, no un negocio!» o «¡Con la seguridad de nuestros mayores no se juega!».

El hijo de uno de los residentes en el centro de mayores, Alberto Cobacho, criticó que «una empresa que es sospechosa y que está sancionada y denunciada pueda presentarse a un concurso para un puesto que es exactamente igual a aquellos otros donde se ha demostrado que ha sido absolutamente nefasta».

Así, indicó que esta concentración es «la primera medida de presión de muchas». En este sentido, avanzó que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, les recibirá la próxima semana. Cobacho señaló que los familiares expresarán su rechazo frontal «por tierra, mar y aire y con todos los medios posibles para que una empresa tan sospechosa como DomusVi no ponga la mano encima de nuestros familiares». «No vamos a permitirlo», sentenció.