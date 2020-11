El sistema educativo valenciano ha concluido la décima semana del curso sin ninguna aula confinada, parcial o totalmente, en el 79,2 % de los 1.845 centros públicos y concertados con los que cuenta, esto es, 1.462 centros. Así, en 8 de cada 10 colegios e institutos las clases se están realizando de forma presencial y sin problemas, cumpliendo los planes de contingencia y estrictos protocolos de las consellerias de Educación y Sanidad.

La Conselleria de Educación extrae este dato de la determinación de grupos nuevos confinados durante la décima semana de curso (del 9 al 13 de noviembre), grupos que permanecen parcial o totalmente confinados de semanas anteriores y grupos que ya se han desconfinado.

Las cifras son muy similares al último periodo del que se tenía el balance semanal (del 2 al 6 de octubre), por lo que los centros educativos parecen amortiguar la segunda ola de la pandemia.

La semana pasada en concreto, se determinó el confinamiento de 245 grupos de 141 centros educativos, se desconfinaron 237 de 141 colegios e institutos y permanecían confinados, de otras semanas, 383 grupos de 242 centros educativos.

Por lo tanto, el total de grupos confinados, total o parcialmente, a la finalización de la décima semana de curso ha sido de 628 grupos de 383 centros educativos.

Todos estos datos son similares o prácticamente iguales a los de la anterior (la novena del curso, del 2 al 6 de noviembre), por lo que los centros educativos han conseguido placar la presencia del virus en las aulas, después de un aumento de aulas confinadas en octubre (7ª y 8ª semanas del curso).

Si bien, las aulas confinadas siempre han sido un número reducido teniendo en cuenta las 47.000 existentes en la enseñanza valenciana y que 8 de cada 10 centros no hay confinamientos, esta es la primera semana sin variación en los datos, pues el registro anterior también marcaba que el 98,7 % de los centros no había tenido incidencias en los días previos y el 79,2 % no tenía aulas en cuarentena.

La única variación que hay de la semana pasada es el número de aulas afectadas, si bien es mínimo: pasan de ser 620 a 628 y los centros se mantienen en los 383.

Por lo tanto, en los colegios e institutos sí se ha frenado la segunda ola, que sigue creciendo en el exterior.

Datos totales por provincias

Por provincias y en total, en Valencia, el 75,9 % de los 958 centros educativos públicos y concertados no tiene ningún grupo escolar confinado.; hay 230 centros que tienen 381 grupos cen cuarentena, es decir, el 98,4 % de los casi 24.300 grupos realiza clases presenciales con toda normalidad.

El 82,3 % de los 638 centros educativos de las de Alicante no tiene ningún grupo confinado; 113 centros tienen 185 grupos confinados y, por lo tanto, el 98,9 % de los casi 16.700 grupos de estas comarcas recibe clases presenciales con toda normalidad.

En Castelló, el 83,9 % de los 249 centros educativos no tiene ningún grupo confinado. En este caso, son alumnos de 62 grupos de 40 centros los que se han tenido que confinar, por lo que el 98,9 % de los más de 6.000 grupos de estas comarcas realiza clases presenciales sin problemas.