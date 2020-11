Los ayuntamientos de las localidades valencianas de Cullera, Xàtiva y Benetússer han anunciado la prórroga de las medidas restrictivas puestas en marcha con el objetivo de frenar los contagios de Covid-19.

Así, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cullera reunida este lunes ha decidido prorrogar y tomar nuevas medidas preventivas extraordinarias que estarán vigentes durante el periodo de una semana a contar desde hoy.

Entre ellas figura el cierre del Centro Municipal de Deportes y suspender todas las actividades que allí se desarrollan; y continuar con la desinfección de calles a cargo de los servicios municipales y con la colaboración del colectivo de labradores de la ciudad.

En este sentido, se avisa a la población que la maquinaria de desinfección de los labradores actuará en los distintos barrios del municipio cada lunes y jueves de la semana a partir de las 22.00 horas. Rogamos a la ciudadanía no salir a la calle, si no es estrictamente necesario, cuando se están llevando a cabo estos trabajos. Al mismo tiempo se procederá semanalmente a la nebulización de los espacios municipales.

También se ha decidido mantener la reducción al 50% el aforo de los espacios para la celebración de actividades deportivas, competiciones federadas y actividades culturales (incluye actividades musicales) que se llevan a cabo con público; así como la reducción a la mitad del aforo de la Biblioteca Municipal, de los Museos Municipales, de la Casa de la Cultura y de la Casa de la Enseñanza y el cierre de parques y jardines.

Prosiguen igualmente las medidas de ampliación del espacio disponible del Mercado Ambulante y la distancia entre paradas para evitar posibles aglomeraciones; la suspensión de las autorizaciones de uso de espacios municipales, a excepción de terrazas, contenedores de obra y otros análogos, siempre que no resulten incompatibles con el fin de este decreto y la vigilancia por parte de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria.

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar la prórroga de las medidas extraordinarias instauradas a principios de este mes de noviembre para frenar la incidencia de la pandemia en la ciudad, puesto que las cifras no solo no han disminuido sino que han aumentado en estas dos semanas.

"La semana pasada nos reunimos con Salud Pública y la dirección del Departamento de Salud para analizar las cifras del virus, no solo en Xàtiva sino en toda la comarca de la Costera, y esta mañana nos hemos reunido en la comisión Covid-19 para prolongar las medidas que se instauraron hace quince días a través de un bando municipal", ha manifestado el primer edil.

Según los últimos datos de la Conselleria de Sanidad correspondientes al pasado sábado, Xàtiva tiene actualmente una incidencia de 400,26 positivos por cada 100.000 habitantes, que corresponden a las PCR realizadas en los últimos 14 días (117), mientras que en el acumulado desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo se desprenden 472 positivos y 12 defunciones.

"Actuamos donde tenemos competencia, que son las instalaciones municipales principalmente, por lo que ante el alto riesgo de transmisión del virus no nos queda otra que prorrogar las medidas en principio para quince días más, hasta el 2 de diciembre, cuando valoraremos las cifras de nuevo", ha explicado Cerdà.

Las medidas que se mantienen para los próximos quince días son la suspensión de las actividades, convocatorias y actos de concurrencia pública de naturaleza turística, cultural, formativa, deportiva y lúdico-festiva; el cierre al público de todas las instalaciones municipales (con excepción del cementerio, Castillo, instalaciones deportivas para uso federado en competiciones y entrenamientos y el Conservatorio); suspensión de autorizaciones y cesiones de espacios municipales; cierre de parques y jardines de la ciudad; regulación de los espacios municipales abiertos y restricción del aforo permitido y restricciones en los casales falleros y en las sedes de asociaciones y clubes (máximo de 6 personas).

"Esta es una situación dolorosa porque nuestra ciudad tiene un número de instalaciones muy importante donde se desarrollan actividades de todo tipo, pero buscamos evitar en la medida de las posibilidades los contactos que se puedan producir en estos espacios, y aprovechar para lanzar un mensaje a la población de que no estamos en una situación de normalidad y atravesamos los momentos más complicados de esta segunda ola", ha expuesto Cerdà.

El alcalde de Xàtiva también ha anunciado que la Policía Local de Xàtiva intensificará su vigilancia en el municipio "para que todas las acciones que se llevan a cabo se controlen al máximo posible, principalmente los fines de semana en las zonas de ocio y de máxima afluencia", al tiempo que ha pedido a la población comprensión y extremar al máximo las medidas de protección individuales.

"Nosotros tomamos decisiones en el ámbito público, y en el ámbito privado tratamos de influir en la medida de las posibilidades, pero depende de cada cual evitar los contactos no permitidos por la normativa. No pueden seguir aumentando los casos, y necesitamos el compromiso de todas y todos para tratar de evitar un cierre perimetral o un confinamiento de la ciudad que sería una catástrofe para la economía local", ha concluido el alcalde.

En cuanto al Ayuntamiento de Benetússer, ha decidido prorrogar durante quince días más las medidas extraordinarias decretadas el pasado 2 de noviembre y que finalizaban este martes, 17 de noviembre, a las 00.00 horas. De este modo, con el objetivo de continuar frenando la propagación del Covid-19 en el municipio, el consistorio mantendrá la limitación del acceso a espacios públicos, así como la supresión de actividades culturales y servicios municipales hasta el miércoles 2 de diciembre a las 00.00 horas.

Alfafar, Lloc Nou de la Corona y Sedaví

Se trata de una decisión tomada de forma conjunta por los alcaldes y alcaldesas de Benetússer, Alfafar, Lloc Nou de la Corona y Sedaví a partir de la observación y análisis de los casos positivos en la comarca de l'Horta Sud. Una incidencia, señalan, que "invita a ser precavidos y a trabajar en la prevención de los contagios siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

"Con la prórroga de este paquete de medidas extraordinarias queremos limitar al máximo los riesgos y para ello solicitamos la colaboración de la ciudadanía a la hora de sumar esfuerzos contra el Covid-19", ha destacado la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz.

Tras la aplicación de la prórroga de las medidas de contención durante 15 días, se realizará una nueva valoración de la situación y se actuará en función de los resultados y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias