El portavoz de Economía del PP en las Corts, Rubén Ibáñez, criticó ayer la ausencia de líneas nominativas de ayudas para camareras de piso (conocidas como kellys) en el presupuesto de 2021. «El Botànic ha aniquilado la partida para un colectivo muy precarizado que la izquierda quiere expulsar de la agenda política valenciana», dijo ayer el diputado del grupo parlamentario popular. «Se han olvidado totalmente de este colectivo al que tanto han prometido. Se llenan la boca diciendo que las defienden pero, a la hora de la verdad, las abandonan. Dicen que es el presupuesto para el próximo año es el que necesitan los valencianos, que estamos en una situación de crisis profunda y que los recursos son escasos y, sin embargo, no tienen ningún problema en subirse el sueldo con la que está cayendo, con más de 400.000 valencianos en ERTE». El portavoz popular ha asegurado que la línea nominativa ha ido reduciéndose progresivamente. «En 2019 destinaron 300.000 euros a la lucha contra la temporalidad de las camareras de piso y la precariedad laboral. En 2020 fueron 200.000 euros y este año, en el que la precariedad ha empeorado por la pandemia, ha sido borrada del presupuesto». Ibáñez ha señalado que «los grupos de izquierda se han llenado la boca sobre las mejoras en las condiciones de trabajo de las camareras de piso pero, a la hora de la verdad, no solo no les dan las ayudas que solicitan sino que las reducen a cero y las hacen desaparecer del presupuesto. Es una vergüenza».

El diputado ha recordado que la covid ha afectado a este sector con despidos en mitad del estado de alarma, retrasos en el cobro de ayudas sociales y otros problemas. «En el presupuesto tampoco dice no dice nada ni de la inclusión de este colectivo laboral en las políticas públicas de prevención de riesgos laborales, ni de convenios con la hostelería», zanja el popular.