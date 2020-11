Las y los escolares de dos clases de València llevan más de 10 días esperando una prueba PCR o un test ya que en sus grupos se confirmaron sendos positivos por coronavirus. No obstante, como denuncian las familias, los días han pasado y hasta ayer por la tarde no habían sido citadas por los servicios sanitarios.

En concreto, se trata de una clase de Infantil y otra de Primaria del CEIP Jaime Balmes de València, con dos positivos no relacionados entre ellos. Según relatan varias fuentes, entre ellas el AMPA, todos los escolares de estos grupos burbuja se confinaron cuando el centro tuvo la confirmación de Salud Pública de los positivos (el 7 y el 9 de noviembre), aunque los casos sospechosos dejaron de ir días antes a clase —el 3 y el 5, respectivamente—, por prudencia. De esta manera, y como recuerdan desde la Conselleria de Educación y destacan las familias, rápidamente se cumplió el protocolo contra el coronavirus para los centros educativos, que apunta que los contactos estrechos (todo el grupo en este caso) «no han de acudir al centro educativo y han de permanecer en cuarentena un mínimo de 10 días».

Asimismo, el protocolo de Sanidad y Educación indica que se podrán reincorporar «cuando se haya cumplido el periodo de aislamiento preventivo indicado por el protocolo sanitario vigente» (de 10 días actualmente si no se han tenido síntomas los tres últimos días) y sin necesidad de un certificado médico, pues en el caso de quedar rastro del virus, sería muy inofensivo.

Confinados y sin colegio hasta que todos den negativo

No obstante —y a pesar de que el primer positivo ya ha recibido el alta—, la sorpresa de las familias llega el pasado viernes con una circular en la que se apunta que «no pueden volver al colegio mientras todos los afectados no den negativo en la PCR». Así, «la cuarentena debe alargarse para evitar casos secundarios no detectados», indica el texto, en el que se detalla que la demora se debe a que el centro de Salud de Russafa, dependiente del departamento del Hospital Peset de València, está «muy saturado».

Coincidiendo con las consultas de este periódico, las familias del primer grupo confinado han sido citadas mañana para la PCR y deberán esperar los resultados mínimo 48h, por lo que lamentan que se desconfinarán «como muy pronto el lunes: 16 días para hacer PCR y 18 para volver al cole», con los problemas de conciliación que esto conlleva.