Las y los escolares de dos clases de València llevan más de 10 días esperando una prueba PCR o un test ya que en sus grupos se confirmaron sendos positivos por covid-19. No obstante, como denuncian las familias, los días han pasado y hasta ayer por la tarde no habían sido citadas por los servicios sanitarios. En concreto, se trata de una clase de Infantil y otra de Primaria del CEIP Jaime Balmes de València, con dos positivos no relacionados entre ellos. Según relatan varias fuentes, entre ellas el AMPA, todos los escolares de estos grupos burbuja se confinaron cuando el centro tuvo la confirmación de Salud Pública de los positivos (el 7 y el 9 de noviembre), aunque los casos sospechosos dejaron de ir días antes a clase —el 3 y el 5, respectivamente—, por prudencia.