Lunes de desahucios a pares. Los activistas en defensa de la vivienda tenían ayer que dividirse ante dos desalojos a familias vulnerables con menores. El primero, en Orriols, a las 8.45 horas. El segundo, en Mislata, a las 10. Las dos familias afectadas tienen, además, un piso social ya adjudicado aunque no esté disponible y consiguieron el aplazamiento gracias a la intervención directa «a contra reloj» de la Conselleria de Vivienda en los juzgados.

Empezamos en Orriols. Desde hace dos años la historia se repite en la vida de Raquel y Salem: notificación de desahucio, activistas en la puerta y lanzamiento paralizado. Con el de ayer, han sido nueve intentos en dos años. En todos, decenas de activistas de distintos colectivos se han plantado en la puerta. Ayer, no fue menos, aunque Raquel tenía un «mal presentimiento» y esperaba a la comisión judicial con el alma en un puño y con la ropa de las pequeñas y algunos electrodomésticos, en el rellano de la vivienda. «¿Por qué has sacado nuestras cosas a la puerta, mamá?», le preguntaron sus dos hijas pequeñas (5 y 6 años) al irse al colegio. «Es que voy a limpiar», fue su respuesta.

«Tenía un mal presentemiento y me daba pavor no poder recuperar ni la ropa. Vivir así es un infierno», explica Raquel quien ayer se sintió, además, criticada por el procurador del banco «que me ha dicho que cuando he tenido trabajo no he ahorrado para un piso, que lo que quiero es vivir aquí por el morro. Tuve trabajo de auxiliar de cocina durante un año. Voy a temporadas, pero los alquileres están imposibles. Ahora vivimos del subsidio, con 430 euros. Qué poca vergüenza. Yo le he dicho que no tenía alma por desahuciar en pandemia», asegura una mujer que fue estafada en el alquiler de su vivienda y que pelea por no verse en la calle con sus hijas pequeñas.

La familia tiene adjudicada una vivienda social desde el mes de marzo, pero aún no está disponible. De hecho, la intevención directa de la Conselleria de Vivienda evitó el desalojo ya que el secretario judicial ni se presentó. La familia consiguió 4 meses más de plazo y, una vez celebrada la breve victoria, los activistas se marcharon, corriendo, a Mislata. Allí también hacían falta y les esperaban otros tantos compañeros.

"La suspensión es lo último"

Adam da las gracias frente al portal con los ojos nadando en emoción. «Estoy muy orgulloso de todos vosotros», les dice a quienes se han acercado para impedir su desahucio. Él, su pareja Marisa y sus dos hijos de 11 y 14 años iban a ser desahuciados del piso en el que llevan dos años y medio. Les echan a pesar de tener contrato de alquiler y estar al día en las mensualidades. La dueña perdió la hipoteca y el banco Sabadell vendió la casa a un fondo de inversión que quería a la familia fuera del piso.

Ellos también tienen una vivienda social adjudicada, el problema es que no reúne las condiciones. «Es peligrosa para la salud de mi marido y mi hija», expresó Marisa en un documento a la Evha (Entitat Valenciana d’Habitatge) alegando que sufren de una enfermedad respiratoria. Cuando la visitaron vieron que las ventanas estaban podridas, había humedades y había charcos tras la lluvia de las semanas anteriores. Desde la entidad se comprometieron a reformarlo, pero para ello la familia necesitaba un tiempo que le ha llegado en forma de tres meses de moratoria.

La paralización llegó desde los juzgados gracias a un escrito de última hora desde la dirección general de Emergencia Habitacional en el que solicitaban la suspensión de ambos desahucios alegando que contaban con una garantía habitacional que todavía no estaba disponible. Su máxima responsable, Pura Peris, asegura que se enteraron el viernes de la situación de ambas familias a través de las redes sociales y el sábado se puso a elaborar los documentos correspondientes.

«Hemos trabajado a contrarreloj», cuenta. El de Mislata se lo envió el sábado por la tarde a la abogada de Adam y Marisa mientras que el de Orriols lo presentó por registro de entrada el lunes a las 8 de la mañana, minutos antes de la hora programada para el desahucio. «La suspensión del desahucio debe ser el último recurso, pero si fallan las ayudas o si no hay garantía habitacional tenemos que aplicarlo», indica. Asegura que uno de los problemas que tienen es que les llegan tarde los casos, pero valora el cambio dado en los últimos años: «Es el camino, no entendemos otra manera».