Representantes de agencias de viaje de la Comunitat Valenciana han reclamado a las administraciones "ayudas directas inmediatas" tras sufrir nueve meses "de ingresos cero" a causa de la pandemia de Covid-19.

Responsables de estos establecimientos han llevado a cabo en el centro de València una marcha de protesta --convocada también en otros puntos de España-- para "acabar con la invisibilidad" de uno de los sectores más golpeados por la crisis.

Por ello, han acudido a la protesta con máscaras para simbolizar que no son uno de estos accesorios, "sino personas y más de 90.000 familias". También portaban maletas en las que se podían leer lemas como 'Las agencias de viaje no somos agencias financieras' o 'Sin ayudas no arruinan', entre otros.

Una de las promotores de la manifestación, Asunción Piera, ha manifestado que el sector "necesita ayudas directas y ser exonerado de las cuotas de autónomos, del pago de seguro de crédito y caución y un cambio en la ley de viajes combinados". "Esto no es una cuestión política, sino una llamada de socorro, un SOS: ayudas inmediatas ya o moriremos", ha aseverado.

El bono viaje, "una estafa"

Asimismo, esta portavoz se ha mostrado muy crítica con el Bono Viaje lanzado por la Generalitat Valenciana, ya que, "a sabiendas de que somos el colectivo más vulnerado, pretendían que hiciéramos de financiera". En la misma línea, otro participante en la marcha, Jorge Torres, ha calificado este bono como "una estafa". "Nos han engañado completamente", ha lamentado.

Ha incidido en que las agencias llevan "desde marzo sin facturar nada", mientras que los ingresos "han sido cero y los pagos están siendo los mismos".

Además, advierten, la situación empeora de cara a unas Navidades donde no habrá celebraciones de fin de año. "Hay que dar una solución porque esto se hunde y si no recibimos ayuda de la administración pública nos veremos abocados al cierre. O buscamos una solución o esto tiene que explotar por algún sitio", ha concluido este responsable de una agencia valenciana.