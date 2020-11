La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha asegurado que las restricciones impuestas por la Generalitat "no han servido para contener ni los contagios ni los ingresos" por coronavirus porque, según ha señalado, estas medidas no han ido acompañadas de "medidas complementarias, como son la realización masiva de test de antígenos y de rastreadores".

Bonig ha querido salir para desenmascarar "las mentiras" de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, después de que esta asegurara el día anterior que "el ritmo de crecimiento" del coronavirus "se ha paralizado" en la Comunitat Valenciana: "Hay que ser imprudente, no aprende", ha indicado.

Arropada por el portavoz de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, Bonig ha mostrado unos gráficos que comparan varias cifras registradas el 22 de octubre, cuando se anunciaron las medidas restrictivas vigentes y las existentes a fecha de 17 de noviembre. Según estos datos ahora hay 1.618 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales valencianos y 282 en cuidados intensivos mientras que un mes antes había 766 personas ingresadas y 167 en UCI.

"Las restricciones, si no van acompañadas de test no solamente a los que tienen síntomas, sino también a asintomáticos, no dan resultado, no hay que ser físico nuclear", ha aseverado. Bonig ha hecho hincapié en que sólo se han hecho 23.870 pruebas de este tipo cuando se anunció que se habían comprado un total de 500.000.

Bonig ha afirmado que el colegio de farmacéuticos está dispuesto a colaborar en la realización de test antígenos y ha alertado sobre una gesitón "caótica" que está condenando a la hostelería.

En su opinión, el actual Consell toma las decisiones "a golpe de ocurrencia" y con el gobierno "peleado". "Da la sensación que estamos asistiendo a un final de etapa. Cuando hablaba del Titánic era una premonición", ha aseverado.