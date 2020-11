11:22

La cuarentena que los escolares deben guardar si se ha confirmado un positivo en su grupo burbuja o si son contactos estrechos de otros estudiantes en el resto de niveles, trae de cabeza a las familias para que sus hijos no se queden solos en casa —por lo menos durante 10 días—, y seguir trabajando, pues al ser contactos de un contacto, no les corresponde baja laboral. Fernando Tébar, presidente del ampa del CEIP Jaime Balmes de València —en el que dos grupos de escolares han estado 10 días a la espera de una PCR— explica que se dan tres escenarios: «Empresas que ofrecen teletrabajo, complicado sobre todo con niños de Infantil; padres que han pedido permisos no retribuidos y que este mes dejarán de cobrar más de 10 días; y jornadas y horas que tendrán que devolverse, lo que perjudicará a la conciliación familiar en un futuro».