Al negocio del alquiler le ha salido el hotel como competidor. La cadena B&B ofrece habitaciones en sus cinco hoteles de la Comunitat Valenciana por quinientos euros al mes, menos de lo que cuesta un alquiler. La tarifa incluye limpieza de la habitación, cambio de sábanas una vez a la semana, wifi de alta velocidad y café sin necesidad de pagar fianza ni avales. Los precios de las viviendas de una sola habitación están en València por encima de los quinientos euros.

La pandemia ha obligado a los hoteles a reinventarse. B&B ya lanzó una promoción para que sus habitaciones fueran utilizadas como oficinas y ahora ha ido un paso más lejos con la tarifa «Home for everyone» (hogar para todos). Con la nueva tarifa ofrece estancias mensuales por menos de 19 euros al día cuando el coste diario es de 46 euros. Las estancias son en habitaciones de diseño con limpieza diaria, cama king size, baño privado y café o té gratuitos las 24 horas del día en el vestíbulo del hotel.

La cadena tiene dos hoteles en València (uno en la rotonda de los Anzuelos y otro junto al aeropuerto) y sendos establecimientos en Castelló, Elx y Alicante. La oferta tiene una vigencia de tres meses. Los responsables de la compañía aseguran que quieren ofrecer una alternativa a aquellas personas que necesitan alojarse en alguna ciudad y no tengan posibilidad de alquilar una vivienda. «A todo aquel que necesita una opción de alojamiento flexible y al mismo tiempo asequible. Vivir en un hotel siempre ha sido considerado un lujo, algo inalcanzable para la mayoría. A partir de ahora, gracias a nuestra iniciativa «Home for everyone», será más barato que alquilar una casa», añaden.

Los responsables de la compañía insisten en que a diferencia del mercado tradicional del alquiler en su caso no es «necesario firmar un contrato de arrendamiento o depositar fianza o presentar avales». El cliente tiene que pagar por adelantado el primer día del mes y para periodos inferiores a treinta días no se aplica la tarifa. La cadena Alda Hotels, que no tiene establecimientos en la C. Valenciana, también permite alojarse por 600 euros al mes.