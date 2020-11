El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de Valencia, ha evaluado, a lo largo del último mes, el test rápido de antígenos Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device en 600 personas asintomáticas que han estado en contacto con pacientes con COVID-19.

El estudio concluye que la prueba es menos sensible en esta población que en sintomáticos, han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

El estudio, que se ha desarrollado en el Centro de Salud Malvarrosa, da continuidad al realizado sobre 412 pacientes con síntomas de COVID-19, entre el 2 de septiembre y el 7 de octubre, en los diferentes centros de salud del Departamento Clínico-Malvarrosa, que mostró que la sensibilidad de estos kits de detección en comparación con las pruebas PCR se sitúa en torno al 80% -con diferencias según la carga viral- y que los pacientes que dan positivo de COVID-19 en la PCR y negativo en el test de antígenos, es "poco probable que resulten contagiosos".

De hecho, "en las muestras que fueron positivas por PCR pero negativas por antígenos, no fue posible cultivar el virus, por lo que se considera que las personas con síntomas con resultado negativo en el test antígenos tienen bajo riesgo de contagiar", según explica el doctor David Navarro, investigador principal de INCLIVA en estos estudios, jefe del Servicio Microbiología del Hospital Clínico y Catedrático Microbiología de la Universitat de València.

En ambas pruebas –sobre personas con síntomas de COVID-19 y asintomáticas que han estado en contacto con positivos-, se han analizado los datos del test rápido de antígenos (que ofrece resultados en 15 minutos), frente a la prueba PCR, considerada de referencia.

En el primero de los estudios, sobre 412 pacientes con síntomas, 43 (10,4%) dieron positivo tanto en la prueba PCR como en el test de antígenos; 358 (86,9%) dieron negativo utilizando ambos métodos; y los resultados fueron discordantes en 11 pacientes (2,7%).

El doctor Navarro ha destacado que "el diagnóstico precoz en estas personas es crítico" y ha puesto de relieve el hecho de que sea "el primer trabajo de campo, en la vida real, para diagnosticar el COVID-19 en personas con síntomas".

Los resultados del estudio sobre personas con síntomas de COVID-19 se han publicado en Clinical Microbiology and Infection, en un trabajo con el título ‘Field evaluation of a rapid antigen test (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device) for COVID-19 diagnosis in primary healthcare centers’. EFE