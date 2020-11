Los aeropuertos de Alicante y València dispondrán de 16.800 y 8.800 pruebas de antígenos, respectivamente, para comenzar a aplicar los controles de turistas procedentes de países de riesgo por coronavirus y han habilitado áreas y zonas especiales para realizarlos y garantizar aislamiento en caso necesario. Desde este lunes España empieza a exigir una PCR negativa a los pasajeros que entren al país por vía aérea o marítima procedentes de países de riesgo por coronavirus, que tendrá que ser realizada 72 horas antes de su llegada a nuestro país.

Los pasajeros que lleguen a los aeropuertos se tienen que dirigir a las ventanillas de control, en las que hay unos carteles con la leyenda "foreing health authority" y donde miembros de Sanidad Exterior se encargarán de recepcionar las PCR que traigan.

En caso de que los viajeros no lleven la PCR consigo, por lo que pueden ser sancionados, tendrán que hacerse el test de antígenos en los propios aeropuertos, donde obtendrán el resultado de la prueba en un plazo de aproximadamente una hora.

Este protocolo se comienza a aplicar ya hoy lunes en el primer vuelo internacional al aeropuerto de Manises, procedentes de Turquía, según informan fuentes de la Delegación del Gobierno, que señalan que el número de pruebas adquiridas se considera más que suficiente por el momento teniendo en cuenta el número de vuelos y viajeros.

En el caso del aeropuerto de Castelló, Aena no se encarga de este protocolo al ser una instalación de la Generalitat, pero se siguen los mismos controles. Son 65 países y zonas de riesgo cuyos pasajeros en origen necesitarán esta prueba diagnóstica, una lista que se actualiza cada quince días en las webs www.mscbs.gob.es y www.spth.gob.es.

Los países incluidos son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca (excepto las Islas Faroe y Greenland), Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia (excepto las regiones de Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada y Sterea Ellada), Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega (excepto las regiones de Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag y Troms og Finnmark), Países Bajos, Polonia, Portugal (excepto la región autónoma de las Isla Azores), Rumanía, Suecia, Liechtenstein y Eslovaquia.

En el listado también están Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Aruba, Bahréin, Belice, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Federación Rusa, Georgia, Gibraltar, Guam, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Macedonia del norte, Marruecos, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Palestina, Panamá, Polinesia Francesa, Puerto Rico, Reino Unido, San Marino, San Martín, Serbia, Suiza, Túnez y Ucrania.

Las medidas que entran hoy en vigor se suman a los controles que se llevan a cabo actualmente a todos los pasajeros internacionales en los puntos de entrada, de tal manera que se mantiene el control de temperatura, el control visual y el control documental, según la normativa establecida por el Ministerio de Sanidad.

Los aeropuertos, además, seguirán recordando por megafonía y con carteles luminosos la necesidad de llevar mascarilla y de cumplir las medidas higiénicas requeridas por las autoridades sanitarias.

Para estos controles, se han habilitado unas zonas de espera, una para antes de hacerse el test y otra para esperar a conocer el resultado; una serie de salas en las que el personal médico realizará las pruebas y otro espacio de aislamiento para personas que puedan dar un resultado positivo en este test de antígenos.

Si el pasajero da negativo en el test de antígenos podrá continuar su viaje con normalidad, y si da positivo se activarán los protocolos de alerta sanitaria establecidos en coordinación con las comunidades autónomas, para derivarlo a un centro sanitario.

El formulario de control sanitario, que todo viajero debe cumplimentar antes de su entrada a España, incluirá a partir de ahora una pregunta sobre si dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a nuestro país. El documento tiene que ser original, redactado en español o en inglés y en formato papel o electrónico.

Este formulario, que se rellena de manera electrónica antes de realizar el viaje, genera un código QR al que podrán acceder los funcionarios de Sanidad Exterior. Las compañías de vuelos deberán revisar que el pasajero cuenta con ese código QR antes del embarque.

El Ministerio ha dado instrucciones para que no suba nadie sin este código, no obstante como las compañías operan en un estado en el que España no es soberana, no puede exigir a las compañías que no suban a los aviones pasajeros del extranjero, de ahí que se hayan habilitado estas zonas específicas de aislamiento en los aeropuertos de Alicante y Valencia.

Una vez lleguen a la Comunitat Valenciana, si el código QR constata que ha estado en contacto con positivos o no se ha conseguido acreditar que realmente se había hecho la PCR en las 72 horas previas y tiene síntomas con covid-19, se le realizará un test de antígenos.