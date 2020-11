Ángel y Joaquín nacieron en la casa en la que viven, en el barrio de la Fuensanta de València. Toda una vida de recuerdos en uno de los bloques que se construyeron para los damnificados de la riada de 1957. En esa pequeña vivienda de poco más de 60 metros cuadrados, vivió la familia Periche.

Las anécdotas se acumulan en la mente de los hermanos que ahora la ocupan y que han visto la degradación de un barrio en general y de su propia finca, en particular. Su lucha se centra en el mal estado de los elementos comunes en un inmueble sin luz, con peldaños rotos, sin barandilla, con los buzones destrozados, el telefonillo quemado y sin limpieza.

Joaquín no puede vivir allí en su estado. El hombre, enfermo y pendiente de un trasplante de riñón desde hace 8 años, baja la escalera sin luz, tres veces por semana a las 6,30 horas, para ir a diálisis. Se apoya en su muleta y baja despacio. Y la misma operación de vuelta. Ya se ha caído varias veces, así que si no es imprescindible, se ahorra la «agonía» de subir y bajar.

Ángel tenía claro que la casa era de su familia. Pero no lo es. De hecho, durante un tiempo no fue de nadie. Ni del Ministerio de la Vivienda, ni de la Generalitat Valenciana ni de la familia. El contrato firmado entre el entonces Instituto Nacional de la Vivienda y el abuelo damnificado por la riada fija el alquiler en 175 pesetas al mes durante 50 años. El contrato estipula que «abonado el importe de precio e interés se otorgará la correspondiente escritura pública de adjudicación, definitiva» de la vivienda.

Sin embargo, no fue así y el piso quedó en una especie de limbo legal hasta que la Generalitat Valenciana, con la entrada del Botànic, intentó poner en orden el parque público de viviendas y tocó a la puerta de los hermanos.

Fue en 2015 y la situación sigue sin estar resuelta. De hecho, según la Conselleria de Vivienda «la vivienda consta a nombre del abuelo del reclamante (Ángel Periche) en un contrato en acceso diferido (una figura antigua similar al alquiler con opción a compra y que en este caso no se llegó a escriturar la vivienda).

Vivienda estudia una solución

Al no ser el ocupante (reclamante) el titular del contrato de la vivienda, la Conselleria de Vivienda, a través de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ya está estudiando su posible regularización, si cumple los requisito establecidos en la resolución del 4 de abril de 2017 de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana que determina los criterios objetivos y subjetivos adicionales para regularizar la situación, mediante adjudicación, con carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título».

Sin embargo, Ángel no quiere esa vivienda. Porque su hermano «no puede vivir en esta finca». La casa, adecentada con esmero, es la última de un inmueble que se cae a trozos. Lo que Ángel quiere es que la Generalitat se quede con ese piso y le conceda otra vivienda social que no suponga un riesgo diario para su hermano.

Y es que en la finca, la Administración no puede intervenir. «La conselleria no puede hacerse cargo del coste total de las de las reparaciones necesarias, solo de las que nos correspondan a la vivienda. La adecuación de los elementos comunes de la finca es responsabilidad de la comunidad de propietarios, y EVha participaría como un comunero más en costear los gastos de las obras proporcionales a esta vivienda», aseguran fuentes de la Conselleria de Vivienda.

Ángel repasa los papeles, que no son pocos, y explica el periplo que vivió para intentar demostrar que la vivienda era de su abuelo Miguel y escriturarla a su nombre. Fue imposible. En una época donde los registros se efectuaban a mano hay una fecha que «baila», la del nacimiento del abuelo en el libro de familia. No cuadra un número y nada se puede hacer. «Ya me han dicho varios abogados que es imposible escriturarla a mi nombre. De todas formas, no podemos vivir en este piso. Aquí está nuestra vida, nuestros recuerdos pero mi hermano no puede bajar a la calle y eso es estar muerto en vida, encerrado y sin autonomía», explica.

Y añade: «Cuando llamamos al médico tiene que venir la Policía porque dice que si no, no sube porque tiene miedo al ver el mal estado de la finca. Nos tenemos que ir de aquí por eso pedimos una permuta para cambiar este piso social por otro adecuado a mi hermano. Por humanidad».