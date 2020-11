DIRECTO | Coronavirus y últimas restricciones en Valencia

22·11·2020 09:14

Seis de cada diez brotes se originan en reuniones de familiares y amigos

El pasado jueves la consellera de Sanidad, Ana Barceló, confirmó que la Generalitat no descarta mantener las restricciones a las reuniones sociales y familiares en Navidad para evitar que las fiestas deriven en una «situación descontrolada» en la transmisión del virus. De esta forma, si en los próximos días las curva de contagios no se doblega, el Consell no descarta mantener a partir del 9 de diciembre -fecha en la que vence el actual decreto de medidas sanitarias-, el tope de reuniones de seis personas en el ámbito público y privado y las limitaciones de aforo en los establecimientos de hostelería.