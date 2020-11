23·11·2020 19:48

La primera jornada de PCR obligatorias en los aeropuertos de Valencia y Alicante está transcurriendo con normalidad, con una veintena de vuelos programados procedentes de países como Suiza o Turquía, y controles fluidos y sin colas ni incidencias destacadas. Viajeros llegados a Manises procedentes de Zurich (Suiza) han señalado a los medios de comunicación que si no dispones de la prueba no subes al avión en el país de origen, pero también han expresado su extrañeza porque al llegar no les han solicitado el documento. "Si no lo tienes, no subes; así que aquí los que suben lo tienen. Pero aquí no lo hemos enseñado y ya que lo tengo, me parece que debo enseñarlo", ha exclamado una de las pasajeras.