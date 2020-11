"Con estos recursos será difícil vacunar a todos en un año"

La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 40 Centros Sanitarios Integrados (CSI), 244 centros de salud y 563 consultorios auxiliares. Por lo tanto, casi 850 puntos de vacunación que, según lo previsto por el Gobierno, empezarán en enero a administrar a unas 200.000 personas las alrededor de 400.000 dosis que ayer anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para la primera primera fase del plan.

Esta primera parte contempla vacunar a personas que viven en residencias, personal que trabaja en estos mismo centros, personal sanitario y sociosanitario y personas vulnerables. Actualmente la Comunitat Valenciana cuenta con unos 60.000 trabajadores en la sanidad pública. Por su parte, y según la patronal valenciana de residencias Aerte, en estos centros trabajan unas 13.500 personas para unos 25.000 residentes.

Después de que el martes el Consejo de Ministros diese luz verde a la estrategia de vacunación frente a la covid-19 y el ministro Salvador Illa ampliase y detallase la información sobre las distintas etapas del plan, varias asociaciones médicas como la Confederación Española de Sindicatos Médicos o la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria advirtieron de que la campaña no se puede sostener con los recursos con los que actualmente cuenta la atención primaria.

En cambio, el secretario del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y médico de atención primaria, Antonio Monrabal, señalaba ayer a Levante-EMV que con los actuales recursos se puede llevar a cabo la campaña de vacunación contra el coronavirus, igual que se está realizando la de la gripe, que podría completarse este año antes incluso de lo previsto por las autoridades sanitarias. Eso sí, Monrabal indicaba que, si se empieza en enero a vacunar a personal sanitario, personas vulnerables y trabajadores e internos de residencias, seguramente la campaña no habrá concluido hasta inicios de 2022 o mediados de ese año.

«Es cuestión de planificación y logística», apuntaba ayer Monrabal, quien también indicó que habrá que esperar a que el ministerio detalle las siguientes fases de su estrategia para conocer las verdaderas necesidades que tendrán los centros de salud para vacunar al mayor número posible de ciudadanos. «Dependemos de la logística: de cuántas dosis dispondremos cada semana, de las neveras y el tiempo que podremos guardar en ellas las vacunas para preservar la cadena de frío, y, sobre todo del personal de enfermería que las administre. Pero con los recursos actuales, en seis meses no dará tiempo a vacunar a toda la Comunitat Valenciana, pero en un año o en año y medio, sí», subrayó.

Sobre si los centros de salud cuentan con el personal suficiente para afrontar una campaña de esta magnitud, Monrabal aseguró ayer que, a su juicio, el trabajo de los médicos no va a incrementarse pero el de la enfermería posiblemente sí.

«Si yo en mi centro de salud puedo destinar a un médico y tres enfermeras para preparar, pinchar, registrar y volver a citar si la vacuna requiere una segunda dosis, pueden ser unos doce pacientes por hora y enfermera -indicó el portavoz del Colegio de Médicos-. Con este método podemos vacunar de la gripe en cuatro meses a 1,2 millones de personas y de hecho estamos cumpliendo sobradamente con el plazo. Pero con la covid estamos hablando de vacunar prácticamente a toda la población, con lo que necesitaríamos más personal, sobre todo de enfermería. Pero actualmente no disponemos de personal para aumentar las plantillas. Así que siendo realistas, como pronto tendremos a toda la población vacunada en un año y como tarde en año y medio».

Otro problema al que se enfrentarán los centros de primaria es el de identificar a los pacientes para los que el personal sanitario tendrá que hacer desplazamientos domiciliarios y, sobre todo, a los que han de ser vacunado en cada fase. «El problema será en la primera fase sobre todo, cuando tengamos que decirle a algunas personas que no están en el grupo de vulnerables o tengamos que buscar los datos de personas que sí lo son pero no lo sabemos porque suelen ir a la sanidad privada y no disponemos de su historial», ejemplificó ayer Monrabal.

«En esos casos tendremos que hacer una labor de discriminación que implica también tiempo de trabajo», añadió.

La Comunitat está capacitada para administrar 400.000 dosis hasta marzo

El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer que la Comunitat Valenciana está capacitada para vacunar a 200.000 personas durante el primer trimestre de 2021. El jefe del Consell mantuvo una reunión de trabajo con miembros de la comisión de vacunación de la Comunitat Valenciana frente a la covid-19 que se constituyó ayer y cuyo objetivo, indicó Puig, «es que en el momento en el que lleguen las vacunas se puedan implementar rápidamente, especialmente en los grupos prioritarios».

Puig subrayó que la «logística» para iniciar la vacunación de la «inmensa mayoría» de los ciudadanos está «muy probada e implementada», como ha quedado demostrado en la actual campaña contra la gripe, «en la que ya han sido vacunadas más de un millón de personas».

Puig explicó que las previsiones son comenzar a recibir las primeras dosis de vacuna en enero, y llegar a las 400.000 dosis recibidas durante el primer trimestre de 2021, de forma que por entonces ya se podría haber vacunado a unas 200.000 personas en la Comunitat Valenciana.

Esta primera remesa que se espera responde a los compromisos de entrega que la compañía Pfizer -que consta de dos dosis por persona-, tiene con España, y se trata de la partida que corresponde a la Comunitat.

Al margen de esta primera entrega pueden llegar más dosis en función de los acuerdos de suministro con otras compañías farmacéuticas.

Las vacunas se destinarán en un primer momento a los grupos prioritarios: personas que viven en residencias, trabajadores de estos centros así como trabajadores sanitarios y sociosanitarios.

Junto al president asistieron a la reunión la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, la secretaria autonómica de salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro, la directora general de Asistencia Sanitaria, María Amparo García Layunta, la directora general de Salud Pública, Ofelia Gimeno, el director general de Farmacia, José Manuel Ventura y José Lluch, jefe de servicio de Promoción de la Salud de la Conselleria.