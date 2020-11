La Sindicatura de Greuges ha recomendado a la Conselleria de Sanidad que, ante "el agravamiento" en la lista de espera de los pacientes no covid por la paralización de la actividad con el Estado de alarma, "implemente las acciones o medidas de refuerzo que sean necesarias en la estructura y organización del trabajo en los centros sanitarios, entre ellas, el dotarse de la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios".

Esta recomendación surge a raíz de la queja de una mujer a la que anularon la cita que su madre tenía con el neurólogo en el centro de Especialidades Grao de València el pasado día 18 de mayo del 2020 en la que debía diagnosticarle qué dolencia, Alzheimer en grado o demencia, tenía.

La visita fue anulada mediante mensaje la semana antes de la cita y se les indicaba que volverían a citarla. Sin embargo, la autora de la queja señaló que a fecha 30 de julio todavía no habían para darles una nueva cita.

La mujer expuso en la queja que entiende la situación sanitaria derivada de la pandemia, pero que "los pacientes crónicos o con dolencias antes de la covid 19 tienen derecho a una asistencia sanitaria de calidad, que actualmente se les está negando por parte de las administraciones públicas".

La conselleria, tras dos requerimientos de la sindicatura, informó de que se había citado a la mujer el 8 de octubre. La autora de la queja confirmó que efectivamente el neurólogo vio a su madre esa fecha y confirmó que padecía Alzheimer.

Sin embargo, señaló que no le parece "correcto las formas en las que están dejando de asistir a los ciudadanos no covid" al "no darles las citas, pruebas y tratamientos que necesitan".

Al respecto, la sindicatura ha señalado que es consciente de "la situación de excepcionalidad" que están atravesando las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia y que "efectivamente" la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 "no tiene precedentes en nuestro país, tanto por su amplitud y gravedad como por el extraordinario riesgo de contagio y el alto número de ciudadanos afectados". Sin embargo, ha recalcado que la salud es un elemento "básico" en la calidad de vida de la ciudadanía.

En ese sentido, la Sindicatura ha constatado que "las urgencias en atender a los pacientes con Covid 19 y la prudencia en no generar contagios ha provocado, en muchos casos, que la atención y tratamientos a pacientes que padecen otras patologías se haya vista suspendidas o pospuestas" como ha podido confirmar a partir de "las numerosas quejas" recibidas.

Además, ha advertido de que si a este hecho se añade "el temor" de muchos pacientes, sobre todo los de riesgo, de acudir a los centros sanitarios "nos lleva a una situación muy complicada" ya que en "muchos casos, ese miedo de los pacientes se ha visto justificado por el propio mensaje de las autoridades sanitarias de no acudir, o evitar hacerlo, a los centros sanitarios, salvo los casos de urgencia".

En este escenario, el síndic ha evidenciado que las personas de riesgo que han retrasado o pospuesto sus visitas "podría haber generado un empeoramiento en su calidad de vida", por lo que se puede afirmar que la Covid 19 "ha provocado problemas en la salud de muchos ciudadanos que no son del propio virus".

"Efectivamente, pacientes diagnosticados de otras patologías que no han recibido la atención sanitaria que precisan, pueden haber evolucionado de forma negativa, empeorando su estado de salud o, en algunos casos, produciéndose el fallecimiento de la persona", ha señalado.

Desafío sanitario

Ante esta situación, ha recalcado que el sistema sanitario "tiene ante sí el desafío de dar una respuesta a todos los enfermos crónicos, cuyos tratamientos se han visto afectados por la pandemia con un preocupante incremento en las listas de espera" y ha alertado de que en este contexto las personas mayores con patologías crónicas son "las grandes víctimas del sistema socio sanitario".

Por todo ello, ha recomendado a Sanidad que "extreme al máximo" la diligencia en las actuaciones de los centros sanitarios "en pro de garantizar una protección integral de la salud mediante la adopción de las medidas y acciones organizativas oportunas, haciendo cumplir, así, con los principios de eficacia y celeridad en relación a la demora en la prestación de la asistencia sanitaria".

Asimismo, ha aconsejado que ante este agravamiento en la lista de espera de los pacientes no Covid 19 "implemente los refuerzos necesarios en la estructura y organización del trabajo en los centros sanitarios, entre ellas, el dotarse de la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios".