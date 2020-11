Puig y Oltra acuerdan verse para cerrar la crisis interna del Consell

La portavoz del Consell avanzó ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno la cita que todavía no tiene fecha ni formato, pero que podría producirse a mediados de la próxima semana.

Con este encuentro se busca poner fin al conflicto interno que comenzó con el rifirrafe a cuenta de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2021, pero que se ha ido amplificando a largo de los días y extendido a otras cuestiones como la propia gestión de la pandemia.

Oltra reclamó en público hace más de dos semanas verse con Puig, pero Presidencia era reticente a dar formalidad a la reunión privada. Con el asunto ya en boca de todo el espectro político y dando armas a la oposición, Oltra y Puig acordaron en un encuentro informal (el jueves camino ambos de la sesión de control en las Corts) verse para rebajar la tensión.

Oltra habló ayer de encuentro «bilateral», aunque fuentes de Presidencia rebajan la trascendencia del encuentro e indican que será uno más de los muchos informales que se producen incluso en una época en que PSPV y Compromís están distanciados.

Lo cierto es que ayer Oltra en su comparecencia cambió el tono y trató de dar normalidad a las diferencias. Así, mantuvo que a pesar de los desencuentros existe «normalidad institucional» en el Botànic.

«La diferencia no es división»

Oltra negó que hayan diferencias en el Consell y habló de «miradas diferentes». «Es un matiz», señaló. Preguntada sobre si se sentía incómoda siendo la portavoz de un Gobierno con el que mantenía discrepancias, Oltra esquivó la pregunta e indicó que ella ejerce las funciones de portavoz de un Consell «plural» y que se siente igual que puede sentirse el jefe del Consell presidiendo ese mismo gobierno. «Nos encontramos cómodos y muchas veces la diferencia no es división, no es ruptura ni quiebra porque hay coincidencias», apostilló.

Con estas palabras, Oltra trató de quitar hierro a un conflicto que parece enquistado. Esta misma semana, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, llegó incluso a enseñar la puerta de salida a Oltra cuando en la televisión pública, preguntada sobre las quejas de la portavoz, indicó que su máxima era que en medio de una pandemia había dos caminos: aportar o apartarse. El clima llevó a Compromís a escenificar un cierre de filas con la vicepresidenta.

Igualdad y Hacienda discrepan sobre el pago al tercer sector

La Conselleria de Igualdad y el departamento de Hacienda se enzarzaron ayer de nuevo a cuenta de los pagos que la Generalitat adeuda al tercer sector. La vicepresidenta, Mónica Oltra, preguntada por la reclamación de este colectivo, indicó ayer que el abono de las ayudas está «pendiente» de que la Dirección General de Presupuestos «genere el crédito para poder contabilizar y pagar.

El tercer sector (entidades sin ánimo de lucro) ha denunciado el impago de 10 millones de ayudas y la delicada situación en la que se encuentran por el retraso en llegar las ayudas. Según Oltra, el plazo de ejecución de las ayudas es hasta el 31 de marzo de 2021, y el plazo de justificación hasta el 30 de abril.

La consellera además aprovechó para denunciar la carga de trabajo que tienen los dos interventores de Igualdad y solicitó a Hacienda reforzar el equipo de interventores al considerar que «no es muy razonable» que tengan solo dos que fiscalizan 734 millones cada uno, con la carga de trabajo que ello supone, y que en otros departamentos un interventor fiscalice 25 millones.

La explicación de Oltra sobre el pago al tercer sector no gustó a Hacienda que ayer defendió que se ha ordenado el pago por corfirming de todas las ayudas contabilizadas hasta ahora. «Vamos al día en el pago de las ayudas contabilizadas», indicaron desde Hacienda. Las mismas fuentes subrayaron que Tesorería no tiene ninguna pendiente y que aquellas que estén pendientes es porque la conselleria correspondiente no ha dado el ok.