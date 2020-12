Sonidos de un protocolo con mascarilla

La vida no suena igual con mascarilla. Por mucho que se quiera y se esfuerce, el «viva la reina» no queda todo lo potente que se puede llegar a pronunciar si no hay una tela frenando la proyección vocal. Los entornos de la Llotja de València amanecieron engalanados con las vallas vestidas con faldas largas de seda rojo, acorde con el color corporativo de los Premios Rei Jaume I que se entregaban dentro, a los que se unió la alfombra a juego de rigor porque no hay color que luzca más como camino.