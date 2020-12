Con 2.837 casos de coronavirus repartidos en 235 municipios de toda la Comunitat Valenciana, el último fin de semana de noviembre ha sido en el que menos nuevos contagios se han registrado desde mediados de octubre, afianzando la tendencia a la baja de esta segunda ola. Así, y según la última actualización de nuevos casos por municipios de la Conselleria de Sanidad, desde el viernes 27 al lunes 30 de noviembre, Salud Pública registró 2.837 positivos, una tercera parte menos que el fin de semana anterior, cuando se registraron 4.275 casos y más cerca de esos 2.025 positivos que se localizaron los días 16, 17, 18 y 19 de octubre, justo cuando la curva empezó a crecer.

Se confirma, pues, la evolución a la baja de esta segunda curva epidémica que habría marcado su pico en la semana del 10 al 16 de noviembre con 10.882 personas infectadas en siete días. De hecho, noviembre se ha convertido en el mes con más contagios contabilizados: 38.669, 16.334 más que el mes anterior. Habrá que esperar, sin embargo, a la evolución de los positivos de esta semana y al cierre de datos del próximo viernes ya que, como viene siendo habitual, el retraso en la notificación de casos del fin de semana siempre favorece que las cifras de contagio recogidas en los tres días centrales de la semana excedan, y mucho, a las del fin de semana. Este ‘efecto fin de semana’ se pudo constatar ayer martes de nuevo. Mientras el lunes se notificaban solo 291 nuevos positivos, ayer martes se volvió a una cifra más acorde a la situación actual de la pandemia, todavía en transmisión comunitaria, con 1.815 contagios nuevos —la comunidad que más notificó, por encima de los 1.381 de Cataluña, del total de 2.857 comunicados por el Gobierno en el conjunto de España—, además de otra cifra preocupante: 45 nuevas muertes notificadas.

El virus se va de 50 municipios

Y a menos contagios, menos municipios afectados. Lejos de los máximos de casi 300 municipios con nuevos positivos en lo peor de la segunda ola, ayer fueron 235 los que notificaron nuevos positivos. El virus se ‘retira’ así de más de una cincuentena de poblaciones aunque se mantiene activo principalmente en las de mayor población y en las de mayor flujo de tráfico de personas. València y Alicante vuelven a estar en lo alto de la tabla de poblaciones con más positivos notificados en cuatro días como las dos con mayor población aunque a niveles mucho más moderados.

Así, València capital notificó 558 nuevos casos, en cifras similares a hace dos fines de semana y Alicante, con 146, baja hasta cifras que no se veían en un fin de semana hace al menos cinco semanas. Elx completa la terna con 106 nuevos contagios, una cifra que no tenían hace siete semanas. Gandia sube hasta la cuarta población con 86 casos, menos sin embargo que en las dos últimas actualizaciones y Elda y Petrer —municipios todavía con cierre perimetral hasta el próximo viernes—, se sitúan en quinta y séptima posición con 80 y 47 casos, respectivamente. En ambos casos la reducción de positivos es importante pero ya en otras ocasiones, las buenas cifras se han tornado rápidamente en repuntes, por lo que es una incógnita qué decidirá Salud Pública con respecto al cierre perimetral de estas dos poblaciones a partir del viernes ya que, por ejemplo la incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes a 14 días en ambos casos supera o ronda el nivel de los 500, 543 casos por 100.000 habitantes en Elda y 475 en Petrer. A este parámetro, Salud Pública suma otros como el número de brotes, si se ha perdido o no la trazabilidad de los nuevos contagios y otros para tomar una decisión sobre la que la conselleria aún no se ha pronunciado.

En sexta posición se encuentra Sagunt, con 48 casos, y cerrando los diez municipios más afectados, Alcoi y Paterna con 45 positivos y Castelló ciudad, con 44 positivos, una cifra que tampoco se veía desde hace seis semanas.

1.815 casos y 45 víctimas más

En línea con el ‘efecto fin de semana’, ayer el repunte de casos diarios fue significativo: 1.815 nuevos positivos, menos que los 2.185 del pasado martes y en línea con lo notificado hace dos semanas o incluso tres. Además, la actualización diaria de Sanidad confirmó como se esperaba una bajada en el número de hospitalizaciones: 1.296 pacientes ingresados frente a los 1.346 con los que empezaba la semana. Sin embargo, la cifra de pacientes graves en UCI varía poco: de los 287 del lunes a los 286 notificados ayer.

Por otra parte, Sanidad notificó ayer otros 45 fallecimientos por culpa de la covid-19, lo que eleva la cifra total de víctimas de la pandemia a 2.406 y deja a noviembre como uno de los meses más mortíferos detrás de abril y al mismo nivel que marzo. Habrá que esperar a la consolidación de los datos definitivos de mortalidad por fecha de defunción para conocer el impacto real que noviembre ha tenido en esta segunda ola, aunque a falta de incluir estos 45 muertes, ya había registrado más de la mitad de víctimas de la segunda ola.

Por último, Salud Pública ha encontrado otros 55 brotes, la mayoría de origen social y de menos de 10 personas. El más numeroso es uno con 13 casos involucrados en València capital.