Aerte considera "insuficiente" hacer pruebas solo en algunas residencias

Desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) critican que oficialmente la Conselleria de Sanidad no les ha informado al respecto ni se han reunido con el sector para poner en práctica una medida que llevan meses reclamando, encima con importantes limitaciones. Así, aunque su deseo sería que se hicieran pruebas periódicas cada quince días, tanto a trabajadores como a residentes, entienden que finalmente se haya optado solo por hacer las mismas al personal, pero lo que no comparten de modo alguno es que se restrinja a determinadas residencias en base a la incidencia de casos positivos en su zona y no sea extensible a todos los centros de mayores de la Comunitat, con personas que por su edad y pluripatologías son especialmente vulnerables a los efectos de la covid-19.

Desde que comenzó la pandemia, 760 residentes han perdido la vida como consecuencia del coronavirus en las tres provincias valencianas. La mayoría de las muertes en esta segunda ola de contagios se han producido en brotes masivos en poco más de una decena de residencias. «Si con las pruebas periódicas podemos evitar alguno de estos brotes ya habrá valido la pena», remarca José María Toro, presidente de Aerte, quien se cuestiona si el hecho de no hacer pruebas PCR en todos los centros puede responder a un motivo económico para ahorrar costes, ya que desde todos los ámbitos se están pronunciado a favor de dicha medida, tanto la consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, como la fiscal Ana Lanuza y el consejo interterritorial que la recomendaba.

Estas mismas fuentes argumentan que limitar las pruebas periódicas a las residencias de departamentos con una alta incidencia no es efectivo ya que los trabajadores pueden proceder de otros muchos municipios, que no se correspondan con el del centro, y por lo tanto el virus puede entrar tanto en geriátricos situados en núcleos urbanos muy afectados como en aquellos donde apenas han tenido casos.

Ocho muertos por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, ocho personas residentes en centros de mayores de la Comunitat han fallecido por el virus. Tras los datos de ayer, hay algún caso positivo en 85 residencias de mayores, 54 de ellas en la provincia de Valencia, en 18 centros de diversidad funcional y en cuatro centros de menores. Además contabilizaron 24 nuevos positivos en residentes y otros 23 trabajadores. La cifra de centros bajo vigilancia activa de control sanitario bajó ayer a 17 residencias.