Como voluntariado se entiende «al conjunto de las personas que se ofrecen voluntarias para hacer algo». Sin embargo, ese «algo» lo fue «todo» en pandemia. Aún lo es. Hoy se celebra el Día Internacional de los Voluntarios y Levante-EMV entrevista al presidente de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, Miguel Salvador, y a un grupo de voluntarios con diferentes perfiles para poner en valor un trabajo que pretende mejorar la sociedad desde la base, desde quien ofrece gratis su tiempo para ayudar a los demás.

Es más, Salvador destaca la labor de los 50.000 voluntarios que han estado al pie del cañón durante la pandemia de la mano de una entidad ya que «no se puede hacer voluntariado por tu cuenta, siempre se tiene que contar con el respaldo de una entidad». De los 50.000 voluntarios, 15.000 se apuntaron una vez iniciado el estado de alarma.

Meivel Ruiz pisó tierra española huyendo de la violencia en Venezuela en julio de 2018 y un mes después se apuntó como voluntaria a Cruz Roja. Tiene 35 años, es solicitante de protección internacional y no dudó ni un minuto en aportar su granito de arena para «devolver a la sociedad y a la entidad un poco de lo que lo que a mí me han ayudado, que es mucho». A Meivel, el voluntariado le ha permitido «conocer a muchas personas y me ha acercado a la sociedad, a la problemática de las personas migrantes en Españay a darme cuenta de que hay problemas que son los mismos aquí que en Venezuela».

La mujer ha hecho casi de todo como voluntaria en dos años. Desde acompañamiento de mayores, hasta actividades con la infancia, pasando por el reparto de alimentos o abrigos en las olas de frío. Todo ello sin pandemia de por medio. Ya con el estado de alarma decretado, la tarea de Meivel se centró en acompñamientos telefónicos y labores administrativas. «Quiero agradecer de forma especial el trabajo de la asamblea local de Cruz Roja y de los trabajadores sociales», recalca.

Sergio Bonilla tenía claro lo primero que haría al cumplir los 16 años: hacerse voluntario de Cruz Roja. Hoy, con 19 años, explica la importancia del voluntariado «para crear una sociedad mejor», mientras estudia para técnico auxiliar de enfermería.

Para Paula Sánchez, el voluntariado es una forma de poner en práctica sus estudios y coger currículum, aunque le encanta estar con personas mayores. La joven, de 23 años, se apuntó a Cruz Roja como voluntaria en julio de 2020. «La gente mayor se siente sola, está en casa y solo con ver a gente o hablar un rato se animan. Y es muy gratificante. Animo a la gente a que se apunte como voluntaria para poder ayudar», concluye.

Son muchas las personas que, una vez se plantean la posibilidad del voluntariado, llaman a entidades potentes como Cruz Roja. Sin embargo, también hay muchas asociaciones más humildes que desempeñan un gran trabajo local y destacan la importancia del voluntariado, con o sin pandemia.

Grandes y pequeñas

La Plataforma del Voluntariat aglutina a 124 entidades, grandes y pequeñas, de la Comunitat Valenciana. El presidente de la entidad y de la asociación Auxilia, Miguel Salvador, cree que el voluntariado «es algo que todo el mundo debería probar porque recibes más de lo que das, ayuda a empatizar y hace que te des cuenta de realidades invisibles». Desde la plataforma orientan a los voluntarios sobre los diferentes sectores donde pueden ayudar (mayores, infancia, discapacidad...) y realizan una formación básica antes de iniciar las tareas de voluntariado.