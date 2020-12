Los estudiantes piden mejores frecuencias horarias en el transporte público para evitar las aglomeraciones que se dan en hora punta, tanto por la mañana como a mediodía, una situación que no es nueva pero creen que debe evitarse en la actualidad, ya que es incompatible con el distanciamiento social que frena los contagios de covid-19.

La cuestión de la movilidad del estudiantado se ha tratado en varias reuniones con los rectores de las universidades y las consellerias de Movilidad e Innovación, y se decidió escalonar los horarios de entrada para evitar estas aglomeraciones, que desde la Generalitat consideran «puntuales».

Como explica Andrea Paricio, vicepresidenta del Consejo Interuniversitario Valenciano de Estudiantes (CIVE), las frecuencias horarias no han mejorado con la pandemia y, en algunos casos, han empeorado. «La movilidad es muy importante y no tenemos coche ni tampoco deberíamos usarlo. La necesidad de reforzar los autobuses, los trenes de cercanías, los tranvías y el metro es una reivindicación común tanto de los estudiantes de las universidades públicas como de las privadas», asegura.

Este curso, a pesar de la pandemia, la movilidad del estudiantado ha aumentado ya que «muchos no han alquilado un piso, por miedo perder el dinero otra vez, y van a clase desde pueblos y zonas más rurales», ya que también las universidades han aplicado semipresencialidad y las familias cuentan con menos recursos. Por eso, aunque «se he demostrado que el transporte no es el principal foco de infección, deben aumentar las frecuencias y facilitar la movilidad», resume.

Laura Alcaide, portavoz del Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), también apunta que la semipresencialidad «ha aumentado la movilidad, porque ahora muchos estudiantes optan por ir y volver cada día». En el caso de la UJI, tienen «problemas con los horarios en la línea de València y también con los de las comarcas del norte. No hay más frecuencias y en algunas horas se han reducido trenes, que van completos y con viajeros que no mantienen las distancias; con mayores frecuencias esto se podría descongestionar», apunta. Además, denuncia «retrasos y cancelaciones», lo que aumenta las esperas y agolpa a la gente.

Por otro lado, también piden mejores conexiones Aarón Ramon Torrens, delegado de alumnos de la EPSA (Campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de València); y Vicente Rovira, del campus de Ontinyent de la Universitat de València, institución que esta semana también ha reclamado más trenes para sus estudiantes, como publicó Levante-EMV.

Pero no solo la universidad, el alumnado de FP también se desplaza a clase desde otros municipios. Laura Ferrando estudia un grado superior en València y a las 7:05 horas coge el tren: «Sí hay aglomeraciones todos los días, en Sueca sube mucha gente de pueblos de alrededor, y el tren va lleno, a veces no podemos subir, igual que en Silla, donde se hacen transbordos». «Me parece mal que en estado de alarma se limiten las reuniones con familiares y amigos, pero en el tren vayamos apegados, literalmente, por mucho que llevemos mascarilla… además, nadie controla si la gente se pone gel al entrar, igual que los aforos», añade

Las competencias del metro y del tranvía son autonómicas y desde la conselleria de Movilidad anunciaron en octubre la contratación de más personal, la desinfección de los convoyes, la apertura automática de las puertas y el control del aforo. En cuanto a Renfe, la responsabilidad es estatal y las fuentes consultadas afirman que «ningún tren de Cercanías» sobrepasa el límite de pasajeros que marca el ministerio (330 o 280, según el modelo). Explican que han recuperado los horarios a pesar de una caída de hasta el 40 % de los pasajeros. «El tren que más usuarios lleva en hora punta suele tener unos 220», dicen.