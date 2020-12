En su interior se deciden las grandes luchas intestinas por el poder. Por sus suelos corren los ríos de cava de las celebraciones electorales y las lágrimas de cada derrota. Antaño servían para exhibir poderío, pero cada vez son más reducidas, como los mítines, las campañas y los programas. Las sedes de los partidos políticos han sido una constante fuente de problemas para sus moradores en los últimos años: al abultado coste de una buena ubicación se le suma el hecho de que cualquier movimiento inmobiliario ha pasado a despertar suspicacias y a vigilarse con lupa, sobre todo después de que el caso Gürtel alumbrara reformas pagadas con dinero negro y ordenadores destruidos a martillazos.

Pudo comprobarse hace poco en las Corts, cuando el PP y el PSPV protagonizaron un duro enfrentamiento a cuenta de sus cuarteles generales que podría terminar en los tribunales. Los socialistas han anunciado una querella por injurias y calumnias contra la diputada popular Eva Ortiz por acusarles de vender su sede de Blanqueries muy por encima del valor real, basándose en los datos de una empresa que ofrece peritajes online inmediatos con solo introducir la dirección de un inmueble. Ortiz también cuestionó la bonificación acordada en la tasa de las tragaperras por la pandemia porque, entre los muchos hosteleros y explotadores de máquinas recreativas a los que beneficiará, se halla el empresario ligado al sector del juego que compró el edificio de Blanqueries para transformarlo en un hotel.

La respuesta del PSPV para despejar toda sombra de duda ha sido mostrar la documentación que acompañó al «escrupuloso» proceso a través del cual la formación tuvo que deshacerse en 2017 de la base que ocupó durante dos décadas. La venta era la única salida para aliviar la deuda de más de 7 millones de euros contraída como consecuencia de la personación en los casos judiciales de corrupción contra el PP. El PSPV contrató los servicios de la consultora Jones Lang Lasalle, que por 8.000 € elaboró una exhaustiva auditoría técnica. El edificio salió al mercado con un precio inicial de 5 millones de euros. La oferta más alta fue la de Myr Hoteles, por 5,8 millones. La segunda clasificada ofreció 5,75 millones y hubo otras en torno a los 5 millones, lo que para el PSPV demuestra que el precio no estaba hinchado y que la tasación exhibida por el PP no se ajusta a la realidad, teniendo en cuenta la ubicación privilegiada del inmueble, sus dimensiones (3.500 m2) y el boom hotelero de la época. La operación fue avalada por Ferraz -tras suspenderse temporalmente a raíz de la batalla interna de las primarias estatales- y se cerró no sin resistencias internas por el alto componente sentimental de Blanqueries, pese a que allí los socialistas nunca ganaron unas elecciones. El PSPV se mudó de alquiler a unas oficinas tres veces más pequeñas divididas en dos pisos de la céntrica Avenida del Oeste. Un emplazamiento que el partido tendrá que abandonar en unos meses durante el tiempo que duren las obras de la nueva propiedad para transformar la mayor parte del edificio en otro hotel.

El PPCV también tuvo que dejar a finales de 2016 su emblemática sede de la calle Quart después de perder poder adquisitivo a raíz del batacazo electoral del año anterior. Con el traslado a su actual hogar de la Plaza América -compartido por las direcciones regional y provincial- el partido se ahorró 72.000 euros al año en alquileres -pagaban 10.000 € al mes- pero por el camino perdió 1.000 m2 de espacio. Los populares también dejaron atrás las sombras de su antiguo cuartel, en el que confluyeron las tramas Gürtel y Taula. La reforma de la sede de Quart inaugurada en 2007 por Mariano Rajoy fue costeada por el PPCV bajo la supervisión y diseño de los responsables ahora encarcelados de la archiconocida Orange Market. Uno de los propietarios del inmueble -hoy ocupado por una mutua- era un empresario de Benigànim cercano a Alfonso Rus que también fue el mayor beneficiario de los planes provinciales de césped artificial de la diputación.

Nómadas morados

Pero si hay una formación especialmente nómada acostumbrada a las mudanzas es Podem. Los morados han cambiado hasta tres veces de sede en otros tantos años. En 2018 abandonaron un local de la calle Turia para ahorrarse 1.000 euros mensuales de alquiler y centralizar su actividad en unas oficinas de 350 m2 en el barrio de Russafa. Cuando el propietario quiso subir el precio, Podem tuvo que reubicarse en un bajo de 270 m2 de una cooperativa de panaderos en la Avenida Constitución. Por la primera anualidad pagaron 850 euros de alquiler, aunque el contrato -por diez años- marca un incremento anual de 50 euros.

El Bloc, en cambio, optó en 1998 por invertir en una sede de su propiedad en la calle Sant Jacint por la que arrastra una hipoteca de 253.000 euros que tampoco ha estado libre de conflictos. En la comisión parlamentaria que en 2018 investigó la financiación electoral de los nacionalistas y el PSPV en 2007 y 2008, Enric Morera reveló que el partido tuvo que rehipotecar su sede para pagar trabajos electorales a la empresa Crespo Gomar, cuyos contratos con partidos y administraciones estuvieron bajo el foco judicial. Ninguna causa ha prosperado.

La última inauguración de una sede también ha tenido su enjundia política. El PP de València capitaneado por Mª José Catalá ha querido independizarse de la dirección regional y estrenó la semana pasada una nueva casa en el centro. En el corte de la cinta estuvo Pablo Casado. El emplazamiento, en un bajo céntrico de mucho paso -un tipo de espacio muy cotizado por los partidos-, contrasta con las sedes del PPCV, PSPV, Vox o Ciudadanos, situadas en pisos y menos visibles. Impulsada por su éxito electoral de 2015, la formación naranja se asentó en unas oficinas de 500 m2 en la calle Sant Vicent. Compromís también opera desde un bajo de la plaza del Pilar.