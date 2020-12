14:31

Por si faltaban chivos expiatorios este año, los medios, las redes y parte de este grupo de edad han contribuido a construir el estereotipo del joven hedonista y «covidiota» que no está dispuesto a renunciar a nada porque -cree que- el virus no afecta a su salud. Sin embargo, un estudio expone a los menores de 30 años españoles de 2020 bajo una luz distinta: lo más inmediato para el 43 % de ellos al comenzar el desconfinamiento fue el miedo a contagiar a un familiar o a alguien cercano. Un repunte, un nuevo confinamiento, enfermar de covid o propagar el virus en el entorno cotidiano son temores que han tenido entre el 24 y el 30 % de los españoles de entre 15 y 30 años. Sólo uno de cada nueve no ha sentido miedo de nada entre marzo y junio, durante la primera oleada de contagios e ingresos por la covid-19.