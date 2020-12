La falta de juzgados especializados en asuntos de familia provoca demoras de meses o, en algún caso años, de decisiones tan peliagudas y urgentes como quién se queda con los niños tras un divorcio o la cuantía a abonar en la pensión alimenticia. La alerta la realiza la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) quien advierte que «la Comunitat Valenciana solo dispone de 11 juzgados de primera instancia especializados en asuntos de familia, lo que deja a más de la mitad de la población valenciana, el 65% de los residentes, sin acceso a este tipo de un servicio público cualificado para resolver cuestiones tan delicadas como el divorcio, la custodia de los hijos, la herencia o la tutela y protección de personas discapacitadas».

En el caso de la Comunitat Valenciana «la situación se agrava en las provincias de Valencia y Alicante, donde el 31% y el 37% respectivamente de la ciudadanía se ve privada de esta especialización».

Según Aeafa, «España cuenta con 124 juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia repartidos entre 56 partidos judiciales, lo que deja a más de la mitad de la población del país, el 53% de los residentes, en una situación precaria», según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aeafa también recuerda que «el número de secciones de audiencias provinciales de derecho de familia sigue invariable: 18 repartidas entre 16 provincias. Quedan otras 32 provincias en las que la ciudadanía no tiene derecho a que sus crisis familiares sean revisadas por un tribunal especializado, como es el caso de la provincia de Castelló».

El abogado Óscar Martínez, vocal de Aeafa en la Comunitat Valenciana, explica a Levante-EMV que en las capitales de provincia «los plazos son más cortos, pero en los pueblos los plazos se eternizan». Sobre todo en las medidas provisionales «con carácter preferente» para las que pueden pasar «meses y años».

Entre otros cita como un ejemplo «un asunto presentado en abril de 2019, para el que se señaló la comparecencia para mayo de 2020, pero se suspendió [debido a la pandemia]. Tras insistir me han dado fecha para marzo de 2021. Dos años de demora cuando se trata de una pensión de alimentos de una persona en situación precaria, con niños a su cargo. Dos años en los que se deja a esta persona desprotegida. Son decisiones que deberían acordarse rápido y urgente para proteger a las familias», reivindica el letrado Óscar Martínez.

Y cita otro ejemplo reciente, que se ha producido en el juzgado de un municipio valenciano, donde los magistrados deben compatibilizar la jurisdicción civil y penal por lo que su carga de trabajo es mucho más elevada. «Se trata de un padre que presenta una demanda con medidas provisionales y aún no se ha admitido a trámite la demanda de divorcio. Al ser un juzgado mixto de un municipio, la resolución sobre su demanda y las medidas provisionales se han retrasado por lo que el padre no está viendo a los niños ya que su excónyuge considera que hasta que no haya una resolución judicial no va a poder ver a sus hijos», explica.

El vocal de Aeafa considera que sería «eficiente y rentable» incrementar los juzgados de familia en los municipios o partidos judiciales «porque si los juzgados mixtos en lugar de tener doble competencia, solo se dedicaran a familia se acortarían los plazos». Martínez sugiere, para ello, que «se estudien las estadísticas de los asuntos que entran en cada partido judicial para decidir si se crean o no».