Sin refrescos ni palomitas por Navidad

A principios de ese mes, ante el aumento del ritmo de contagios, la Conselleria de Sanidad decretó nuevas limitaciones que afectaron a estos establecimientos. Se rebajó su aforo del 75 % al 50 % y se vetó la venta y consumición de alimentos y bebidas en su interior. Ahora, el sector considera que ese pico de la curva «ya se ha superado» y reclama «volver» a las condiciones previas a las fijadas hace escasos 30 días.

«Cuando se endurecieron las normas entonces y nos redujeron el aforo y prohibieron comer y beber, no dijimos nada. Pero ahora, cuando han revisado el decreto, estamos en mejor situación epidemiológica que en octubre, por lo que pedimos volver a aquellas medidas», reclamaba ayer el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de Cine (Avecine), Antonio Such, que se declaraba «enfadado» ante lo que considera una «injusticia».

El colectivo denuncia que representantes de la Generalitat han aplazado hasta en dos ocasiones una reunión que solicitaron para negociar esas medidas que estarían vigentes durante la Navidad, programando finalmente el encuentro para el próximo jueves 10 de diciembre, un día después de la fecha de vencimiento del actual paquete de medidas y cuando entrarán en vigor las anunciadas hace dos días por el president Ximo Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló. «La reunión llegará ya con el decreto prorrogado, será demasiado tarde», lamentaba Luis Esteban, director de operaciones de Kinépolis.

Tanto Esteban como Such reivindican que los cines son espacios seguros, también para consumir en su interior. Para ello se basan en que «no se ha demostrado ni un solo caso de contagio en un cine. No solo en España sino a nivel internacional», según Esteban. Él y el director de Avecine denuncian que se está incurriendo en un «agravio comparativo» con otros sectores, a los que sí se les permite consumir. Con el añadido de que «en nuestro caso, la comida se hace con la persona más cercana de espaldas y a distancia más que suficiente por las butacas que tenemos sin habilitar» y en un ambiente «en el que no se habla».

El directivo de Kinépolis señala también el elemento de la ventilación como otra garantía de «seguridad». Asegura que pese al «mayor coste económico», todos los cines disponen de sistemas de ventilación que renuevan el aire con una frecuencia «tres veces mayor que lo recomendado», y critica la «psicosis» que se ha extendido acerca de los espacios interiores sin pararse a analizar el sistema de renovación del aire.

Con todo, el sector teme que esta prohibición a algo tan simbólico como las palomitas tenga un impacto mayor que el que pueda parecer. «Es una parte importante de la experiencia de venir al cine. Muchas familias vienen con niños y las palomitas son parte de esto, no es solo la película», lamenta Esteban, que señala que «muchos clientes rechazan venir al cine por esto».

Los efectos económicos

Además, ambos representantes del colectivo inciden en que en época navideña esto cobra más relevancia si cabe, ya que la afluencia de niños crece considerablemente. Y también está la repercusión económica. Such señala al respecto que «las distribuidoras se han ido reactivando y por fin hay estrenos importantes programados para este periodo, y sin la comida y la bebida se pierden unos ingresos importantes».

Especialmente tras un año «ruinoso» según el líder de Avecine, en el que al menos el 50 % de los cines está ahora mismo cerrado y en el que se ha producido un desplome de la facturación superior al 70 % respecto a 2019. Esteban añade que este «golpe inesperado», en referencia a la prórroga de las restricciones, ha frenado sus planes de rescatar a empleados del ERTE. «Pensaba sacar a una docena de los 20, pero no puedo en esta situación», zanja.