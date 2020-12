Muchos son los pensamientos que recorren la mente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Elche mientras el tintineo de las máquinas pone ritmo a las pisadas. El largo pasillo se asemeja a la maraña de cables que están conectados al instrumental médico que manejan los sanitarios.

Si echamos la vista a un lado encontramos los boxes de los enfermos críticos, covid y no covid, a los que a través de un cristal se puede observar. La realidad golpea de bruces y se puede percibir la gravedad de algunas personas contagiadas de coronavirus. Inmediatamente, una sensación de soledad y un escalofrío recorre la espina dorsal. Los sanitarios que allí desempeñan su labor «están notando el cansancio físico y psicológico de la primera ola», como indica Mercedes Gomis, enfermera de UCI que está colaborando en la actualidad en las tareas de supervisión, quien también destaca la «fortaleza» de sus compañeros, algo intrínseco en su ADN y una realidad que esta pandemia está poniendo de manifiesto.

Como buenos «superhéroes», aprendieron a manejar la situación y en esta segunda ola «ya tenemos la experiencia de tratar a los pacientes covid, la dinámica ya está organizada en el servicio, los protocolos, las experiencia y más evidencias respecto a posibles tratamientos que podemos dar. En esta segunda ola, la carga de trabajo está siendo mayor, seguimos teniendo los mismos enfermos no covid que teníamos antes de la pandemia, más los covid. Lo estamos encarando con más tranquilidad por el camino recorrido pero con más carga de trabajo», recalca Adoración Alcalá, la jefa del servicio de UCI del centro sanitario ilicitano.

Estas dos profesionales, a las que se une Rosa Martínez, supervisora de Enfermería, tienen como lema la humanidad de este servicio, sobre todo, durante la primera ola, cuando fueron el puente entre las familias y los pacientes, personas asustadas que se ven solas, aisladas.

Sobre la posibilidad de una tercera ola, Rosa sabe que «aunque están preparados para lo que venga, van a sufrirla mucho porque todos estamos con un cansancio físico y mental. Muchos nos preguntamos cuándo va a parar esto».

Las tres son conscientes de que el covid no acaba con el alta médica pues muchas son las secuelas de esta enfermedad. Para minimizarlas el Hospital General incluyó, de forma pionera en la provincia, entre el equipo multidisciplinar que integra la UCI la figura de un fisioterapeuta para «movilizar y mejorar la recuperación funcional de los pacientes que han estado encamados e intubados un largo periodo de tiempo». La presencia de estos profesionales «es una cuestión que llevamos intentado introducir desde hace años, no solo con el covid. Es muy beneficioso para los pacientes», aclara la doctora Alcalá.

Los sanitarios invisibles

Una vez los enfermos abandonan la planta de UCI, aterrizan en la de Rehabilitación, al mando de la doctora Camila Maciá. Aquí, el objetivo es «la recuperación de la función del paciente en todas las esferas». Por ello, «el paciente covid que ha tenido un ingreso prolongado en UCI cuenta con un gran deterioro a nivel físico, con posibles secuelas de tipo neurológico o respiratorio. El síndrome post-UCI engloba un deterioro global: a nivel cognitivo, físico y emocional. Hay una pérdida muy marcada de masa muscular con debilidad y deterioro respiratorio». Aquí, el programa de rehabilitación va a ser mucho más integral con una fisioterapia respiratoria y neurológica.

Una vez realizada la valoración, comienzan a trabajar los fisioterapeutas, pertenecientes a este servicio. Ellos se denominan los «sanitarios invisibles» pero una figura indispensable en la recuperación de las secuelas al haber tenido una estancia prolongada en UCI. Jorge Roses es el fisioterapeuta encargado del Covid en este centro hospitalario. La primera idea que destaca es que «por cada día que un paciente está sedado y sin moverse la pérdida de masa muscular puede ser de entre un 5 y un 10%». Sigue explicando los grados de afectación a nivel funcional, de metabolismo como las polineuropatías y los trastornos circulatorios «ya que la propia inmovilidad también favorece la aparición de edemas o trombosis venosas. Hay muchos estudios que evidencian que manteniendo unos cuidados de fisioterapia tanto posturales como de aparto locomotor y respiratorio, acortan los tiempos de estancia en UCI y también las comorbilidades. Aquí tenemos la lucha desde hace años de instaurar la figura del fisioterpeuta en UCI», destaca.

Este profesional, desde hace un mes, es Iván González, quien realiza los ejercicios de movilización a los pacientes críticos. A colación de lo comentado por Roses, Iván define la DAUCI, la debilidad adquirida en cuidados intensivos «que puede dejar secuelas de por vida». En su día a día en boxes predominan las movilizaciones precoces de cada articulación de forma individual y global, «siempre que no haya ninguna patología que no implique riesgo y se haya valorado con el médico». Otra de las técnicas son los cambios posturales «decúbito supino, decúbito lateral» para evitar las úlceras por presión y «cuando ya están más conscientes se puede empezar con una fisioterapia respiratoria muy básica», añade.

De esta última especialidad se encarga Gema Mas. Esta es «una rehabilitación vital en todos los ámbitos. En pacientes con secuelas covid se habla de varios profesionales pero no de los fisioterapeutas, cuando nuestra actuación es crucial desde el primer momento». Las secuelas que deja el coronavirus «a nivel respiratorio no están demasiado mal. Vienen algunos con disneas, les cuesta el esfuerzo y alguna fibrosis, que hace que baje el oxígeno sobre todo en el esfuerzo». Las técnicas empleadas para revertir estos efectos se centran en recuperar la función pulmonar cuando ha habido una neumonía. También se trabaja toda la reeducación del patrón de la respiración, al tenerlo alterado a nivel torácico y diafragmático». Algo necesario es «reclutar las unidades alveolares que no funcionan para que el pulmón pueda ventilar y oxigenar bien. Después, las técnicas del reentrenamiento al esfuerzo con la bicicleta estática, sobre todo», recalca. Son diferentes tipos de entrenamiento para que el paciente vaya disminuyendo esa disnea, una sensación de falta de aire durante el ejercicio.

Otro tipo de efectos secundarios que provoca el coronavirus son los neurológicos y María Isabel Selva es quien se ocupa de recuperar esa función en los poscovid. Las secuelas son varias «dolores articulares que duran y duran, problemas de memoria o cefaleas». Así, en este tipo de fisioterapia «hacemos movilizaciones activo asistidas, de forma que el paciente pueda colaborar con nosotros, también resistidas para que ganen fuerza; trabajamos equilibrio y coordinación y los cambios posturales: pasar de estar tumbado a sentado y después de pie. Tras ello empezar a andar, a superar obstáculos, a subir escaleras... Una puesta a punto. Nosotros tenemos que hacer que el movimiento y la vida fluyan», describe.

El jefe de Fisioterapia, Antonio Jorge, pone de manifiesto la «calidad humana y profesional de todos ellos y admite que tiene «un equipo fantástico». Asimismo, destaca el refuerzo de estos sanitarios por parte de Conselleria, con la contratación de tres profesionales para reforzar el tratamiento poscovid.

Unos profesionales sin cuya colaboración, además, no habría sido posible la realización de este reportaje, en el que se muestran la dimensión de las secuelas que puede dejar el coronavirus y el trabajo que se lleva a cabo para devolver calidad de vida a los pacientes.

«Anímicamente no estamos preparados para una tercera ola»

Los sanitarios piden a la población «cumplir las normas» para evitar más contagios en Navidades

«Si volvemos a una tercera ola vamos a sufrirlo muchísimo, estamos con mucho cansancio físico y mental». Con esas palabras define la supervisora de Enfermería de UCI del Hospital General de Elche, Rosa Martínez, la realidad de los sanitarios tras nueves meses de pandemia. Por ello, junto a la jefa del servicio de UCI de este mismo centro, Adoración Alcalá, piden «concienciación y cumplir las medidas impuestas por las autoridades al máximo», al tiempo que advierten «aquí tenemos pacientes ingresados de todas las edades, la gente no ve lo que hay aquí dentro». La doctora es contundente al afirmar que si hay una tercera «muy intensa no vamos a ser capaces de abordar tantos pacientes y pacientes graves». En este sentido, Alcalá pide a la población «paciencia y continuar cumpliendo y respetando las medidas» en estas fechas, ya que «esto tiene un final y debemos de colaborar todos para que el próximo año podamos juntarnos toda la familia en navidades». Este guante lo recoge la jefa de Rehabilitación, la doctora Camila Maciá, quien «agradece a la población responsable el haber aportado su granito de arena y evitar saturar un servicio sanitario que está absolutamente desbordado, tanto a nivel de Primaria como Hospitalario».