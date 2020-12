Cientos de jóvenes sufren el atasco de la convalidación de posgrados del extranjero

Su objetivo, según cuenta, es el de opositar para una de las plazas de profesora de conservatorio que saldrán el próximo mes de mayo. Sin embargo, su experiencia en los Países Bajos podría no estar incluida a la hora de baremar sus méritos. «Es entre 0,5 y 1 punto que nunca van nada mal», señala la joven valenciana. ¿El motivo? Que el título de posgrado no está todavía con la homologación oficial desde el Ministerio de Universidades encargado.

Su caso no es el único. Los últimos datos al respecto de la Subdirección de Títulos a la que se dirigen aquellos estudiantes que necesitan convalidar sus expedientes en universidades extranjeras hablaban de 32.000 peticiones. El dato es de septiembre de 2020 a respuesta de la pregunta de la diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín.

La cifra es de ámbito estatal, pero en una extrapolación básica sobre el 10 % de la población, serían unos 3.000 los títulos los que afectan a la Comunitat Valenciana que esperan el cuño del Gobierno de España para ser considerados válidos según las directrices estatales.

Muchos de ellos son de personas migrantes que buscan establecer su futuro en España y poder desarrollar la misma carrera que hacían en su país. En otros son jóvenes que complementaron sus estudios en el exterior y quieren contar con su equivalencia española.

«Da mucha rabia»

«Yo ya llevo un año esperando, pero nos han dicho desde el ministerio que de media es entre año y medio y dos años o incluso más y da mucha rabia estar esperando porque puedo perder una plaza por la burocracia», critica María López quien recuerda que ha presentado una «traducción jurada», pero no supone «una homologación que se tenga en cuenta». Isabel Mirallas tiene un caso similar y puede poner algunas números al coste económico que supone la burocracia para «legalizar» su título a ojos de la Administración pública.

«Llevo gastados más de 700 euros», cuenta la joven quien desgrana los 163 euros en tasas de un título de Educación Superior más otro posgrado y 400 euros en el coste de la traducción jurada por los dos diplomas para que entren dentro de la solicitud ministerial.

«En febrero pagué las tasas, pero no me confirmaron que había entrado en la espera hasta septiembre, imagino que el parón administrativo por la pandemia influyó», lamenta la también música que quiere esta convalidación para aplicar a una plaza pública de profesora porque, asegura, «para los centros privados sí que se tiene en cuenta». Y se queja de que si no se la aceptan «no podré presentarme a la plaza de profesora de canto que es mi especialidad».

Entre las quejas de quienes esperan la convalidación está, como explicaron desde el propio ministerio, que la plantilla del departamento encargado había menguado casi un 30 % en los últimos años.